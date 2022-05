En ce dimanche 1er mai, les demi-finales des Playoffs 2022 vont démarrer. La tension est palpable, et les joueurs sont chauds. Mais s’il y a bien une chose qu’on aime faire, c’est rendre les choses encore plus épiques pendant cette période de l’année. Ainsi, grâce à ParionsSport et TrashTalk, un jeu-concours exceptionnel va être lancé dès maintenant : gagnez 2 voyages pour 2 personnes, et partez sur ce mois de mai aux USA pour voir 1 match de Playoffs sur place !

Votre attention, s’il-vous plaît.

Nous savons que l’impatience règne avec ces demi-finales qui s’annoncent épiques, mais il va falloir se concentrer quelques minutes ci-dessous.

En effet, vous allez avoir une semaine pile-poil pour participer à un incroyable jeu-concours, qui vous permettra peut-être de vous rendre dans très peu de temps aux Etats-Unis. Et une fois là-bas ? Ce n’est pas une tranche de pizza qu’on va vous proposer de manger devant un drapeau étoilé.

UN MATCH DES FINALES DE CONFÉRENCES 2022, À VIVRE EN DIRECT ET DANS UNE SALLE EN FEU : C’EST POUR VOUS !

Avec TrashTalk et ParionsSport, tout a été mis en place pour que ce mois de mai rentre dans les mémoires.

Il vous suffit donc de respecter les consignes ci-dessous afin de participer, et croiser les doigts pour que la chance tombe sur vous.

# Méthode de jeu :

1) Clique sur le post Instagram ci-dessus, ou fonce sur le compte Instagram de TrashTalk

2) Follow le compte Instagram de TrashTalk

3) Follow le compte Instagram de ParionsSport

4) Like le post du jeu-concours

5) Tag la personne avec qui tu veux partir en commentaire du post

Rien de compliqué, si vous respectez ces 5 étapes, votre participation sera prise en compte.

Attention cependant, si vous manquez une de ces étapes, votre participation ne sera pas prise en compte.

Vous pouvez évidemment relayer le jeu-concours en story pour augmenter vos chances !

Tout participant doit être titulaire d’une adresse e-mail personnelle et d’un compte personnel Instagram actif et valide au jour de sa participation.

# Quel match de Playoffs sera proposé sur place ?

Il s’agit d’un match des Finales de conférence 2022, dont on ne connaît pas encore les affiches puisque les demi-finales démarrent ce dimanche 1er mai.

Une fois qu’on en saura davantage sur les équipes en finale de conférence, ParionsSport sélectionnera la rencontre en fonction des places disponibles.

# C’est quand qu’on connaîtra les vainqueurs du jeu-concours ?

Le jeu-concours démarre ce dimanche 1er mai.

Il se terminera le dimanche 8 mai avec un vainqueur tiré au sort et annoncé dans la foulée.

Les gagnants seront ensuite contactés en message privé par ParionsSport afin de récupérer leur cadeau.

# C’est pas un peu court comme timing ?

Le premier ou la première qui se plaint, on lui sert un café froid.

Oui, c’est un timing serré, mais c’est l’occasion idéale pour vous de checker si votre passeport est à jour avant cet été.

Car une fois que le vainqueur sera annoncé ? Il n’y aura pas de temps à perdre : direction les USA pour vivre un voyage exceptionnel.

# Du coup on part à 4 ou à 2 ?

Ce jeu-concours permet de gagner 2 x 2 voyages aux USA pour vivre un match de Playoffs sur place.

Il est ouvert à toute personne physique majeure au jour de sa participation, résidant en France métropolitaine, Monaco, dans les DROM et les COM.

Cela veut dire que 2 vainqueurs vont pouvoir emmener leur +1 et se rendre au même match inoubliable.

Que dois-je savoir de plus ? Rien, maintenant c’est à vous de jouer.

Respectez les 5 étapes du jeu-concours ci-dessus, et on se retrouve dimanche prochain pour voir qui seront les heureux tirés au sort !

Règlement du jeu-concours disponible ici.