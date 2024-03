Vous voulez passer une bête de soirée entre potes ? Voir le match entre Lakers et Cavs le 6 avril, avec Bastien et Alex dans le même coin ? Pas de soucis, ParionsSport en ligne est là pour vous proposer un sacré jeu-concours : pour ce match NBA à heure française, venez vivre une soirée en toute intimité dans leur salon, avec TrashTalk dans le canapé et du gros highlight au menu !

La fin de saison régulière promet d’être irrespirable en NBA.

Bataille de classement, course aux Playoffs, ce Lakers versus Cavs du 6 avril a donc tout d’un must see TV comme on dit là-bas.

C’est donc l’occasion idéale pour lancer un grand jeu-concours, afin de vous inviter – vous – à passer une bête de soirée devant ce match ! Pas d’avion, pas de VISA, juste 2 amis à ramener dans le train direction Paris pour mater la rencontre et vivre un grand moment en direct !

🎁 JEU-CONCOURS XXL ! 🎁

Ça te dit de passer la soirée du 6 avril avec Bibi et Alex devant un bête de match ? 😏

🏀 LAKERS vs CAVS

🚄 VOYAGE À PARIS

😎 SOIRÉE 100% TRASHTALK

⭐️ SALON 100% PARIONS SPORT

Pour participer ?

1⃣ RT CE POST

2⃣ TAG 2 POTES AVEC QUI TU VEUX VENIR

3️⃣… pic.twitter.com/vFURkCeqC7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 11, 2024

# Méthode de jeu :

1) Clique sur le post Twitter ci-dessus, ou fonce sur le compte Twitter de TrashTalk

2) Retweet ce post sur ton compte

3) Tag 2 potes à toi en commentaires, pour qu’ils passent leur soirée du samedi 6 avril en ta compagnie

4) Follow les comptes @ParionsSport et @TrashTalk_fr

5) Croise les doigts pour que tu sois tiré au sort le 25 mars 2024 !

Rien de plus simple, si vous respectez ces 5 étapes votre participation sera prise en compte.

Attention cependant, si vous manquez une de ces étapes, votre participation ne sera pas prise en compte.

Bien évidemment, vous pouvez relayer le jeu-concours à d’autres amis pour augmenter vos chances !

Tout participant doit être titulaire d’une adresse e-mail personnelle et d’un compte personnel Twitter actif et valide au jour de sa participation.

Le jeu concours est réservé aux personnes majeures résidents en France métropolitaine, les 2 amis accompagnateurs devront être majeurs.

Une captation vidéo de l’événement et des participants sera réalisée et diffusée sur les réseaux sociaux.

# Quel match sera proposé sur place ?

Il s’agit du match entre les Lakers et les Cavs, qui aura lieu à Los Angeles le samedi 6 avril 2024.

Le salon ParionsSport en ligne sera situé à Paris, les détails concernant la localisation du salon seront transmis au vainqueur en amont de la rencontre.

Le transport (hors Ile-de-France dans la limite de 300€/pers) et l’hébergement sont compris dans la dotation si nécessaire pour le gagnant.

# C’est quand qu’on connaîtra les vainqueurs du jeu-concours ?

Le jeu-concours démarre ce lundi 11 mars 2024.

Il se terminera le lundi 25 mars 2024 avec un vainqueur tiré au sort et annoncé dans la foulée.

Le gagnant / la gagnante sera ensuite contacté(e) en message privé par TrashTalk puis ParionsSport en ligne afin de mettre toute la logistique en place.

# Et si je suis indispo le 6 avril ?

Et bien pourquoi participer à un jeu-concours sachant qu’on pourra pas être dispo ? Vous êtes fans des Wizards ? C’est quoi cette logique ?

# Du coup il me reste quoi à faire ?

Participer au jeu en respectant les consignes ci-dessus, et croiser les doigts bien fort !

Vérifiez aussi que vous êtes bien dispo le samedi 6 avril, parce que si le vainqueur nous sort qu’au final y’a l’anniv de sa tante, on va péter un plomb.

_____

À vous de jouer ! On se retrouve dans 2 semaines pour voir qui seront les heureux invités à cette soirée 100% NBA, TrashTalk et ParionsSport en ligne !