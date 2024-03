Après une première victoire convaincante contre les Tasmania JackJumpers, les Perth Wildcats d’Alexandre Sarr ont perdu le Game 2 des demi-finales de Playoffs NBL. Sarr n’a pas beaucoup pesé au scoring mais a compensé par sa polyvalence et sa défense.

102-94 pour les adversaires d’Alexandre Sarr, qui évoluaient à domicile ce lundi. Pour vous résumer ce match immanquable (non), on note 26 pions du MVP de Perth Bryce Cotton qui ne sort pas une seconde de tout le match, épaulé par les 20 points de Kristian Doolittle (passé très rapidement par le CSP Limoges). Insuffisant cela dit pour s’imposer face aux illustres Milton Doyle (24 points) et Jack McVeigh (22 points). L’intérieur de Perth Keanu Pinder, importantissime au match 1, a lui eu de gros problèmes de fautes : 5 en 13 minutes ! Cela n’a pas arrangé les affaires des Wildcats.

Cela n’a pas arrangé les affaires des Wildcats mais ça a permis à Alexandre Sarr d’être envoyé au charbon sur 21 minutes. 21 minutes durant lesquelles il a proposé 5 points à 2/6 au tir et 1/2 aux lancers-francs, 5 rebonds, 3 assists, 4 contres, 1 ballon perdu et 2 fautes. Tiens ça sent presque le candidat au five-by-five en NBA tout ça… Et surtout, ça fait un contre toutes les… 5 minutes !

Rendez-vous mercredi à 11h30 heure française pour le match hautement décisif qui décidera du qualifié en Finales NBL. Cette défaite est forcément un contre-coup pour Alexandre Sarr, mais au moins ça lui fera une occasion supplémentaire de se montrer aux scouts NBA en vue de la Draft 2024. En espérant que ce ne soit pas la dernière et qu’il aille jusqu’en finale.