Alexandre Sarr 2e meilleur prospect de la Draft NBA 2024 ?

Déjà auteur d’un début de saison prometteur en NBL, le prospect français Alexandre Sarr continue de s’illustrer en Australie. À tel point qu’il se rapproche du sommet des Mock Drafts 2024 !

Son nom revient de plus en plus sur le devant de la scène. Et pour cause : Alexandre Sarr reste sur l’une de ses meilleures performances individuelles en NBL. Ce lundi, lors de la victoire 102-95 des Perth Wildcats (l’équipe de Sarr) face au Melbourne United (l’équipe de… Matthew Dellavedova), la pépite française a terminé avec 17 points en 24 minutes, accompagnés de 6 rebonds, 1 interception et 1 contre.

Une performance qui n’est pas passée inaperçue aux yeux des scouts, certains d’entre eux considérant Sarr comme le deuxième meilleur prospect de la Draft NBA 2024.

Malgré des stats globales qui ne sautent pas forcément aux yeux (10 points, 5 rebonds et 1 contre de moyenne en NBL), le profil et le potentiel d’Alex Sarr séduisent beaucoup outre-Atlantique. Intérieur de 2m16 possédant une envergure de 2m26, Sarr impressionne par sa mobilité et sa polyvalence qui peuvent parfaitement s’inscrire dans le jeu NBA actuel.

“Peu de joueurs aussi grands possèdent une telle combinaison entre mobilité, longueur, talent et polyvalence défensive. Sarr montre un aperçu de son talent dans quasiment tous les secteurs avec son footwork impressionnant, sa créativité en finition, sa capacité à couvrir le terrain et à protéger le cercle. S’il continue à jouer avec la même intensité au fur et à mesure de la saison, il solidifiera sa place parmi les trois premiers choix de la Draft.” – Jonathan Givony, expert Draft pour ESPN

Alexandre Sarr avait d’abord tapé dans l’œil des scouts il y a quelques mois à Las Vegas en sortant deux grosses performances face au G League Ignite. Cela doit forcément vous rappeler Victor Wembanyama, dont Sarr pourrait suivre les traces si jamais il est sélectionné en tout premier choix de la prochaine Draft. Mais pour succéder à Wemby, Alex devra monter en puissance au fur et à mesure de la saison NBL et gagner en régularité.

Il en est capable, il en a le talent et le potentiel, y’a plus qu’à !

