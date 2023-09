Deux mois et demi après la Draft 2023 et l’avènement en tant que futur crack de Victor Wembanyama, un mois et demi avant les premiers vrais pas dudit Victor en NBA… voilà qu’on parle déjà de la suite. Et la suite ? Elle pourrait bien s’écrire, une fois de plus, en français.

Victor Wembanyama les a-t-il traumatisé ?

Ou Alexandre Sarr est-il si fort qu’ils le disent ?

Excellent, on dirait vraiment que les Américains ont (re)découvert que la France était un pays de basket. Comme en 2000 à Sydney, comme en 2019, comme en 2021. Comme en 2001 à San Antonio, comme en 2007 à Phoenix, bref, cette année encore les États-Unis garderont un œil sur le futur bleu blanc rouge.

On avait beaucoup parlé de Zaccharie Risacher, annoncé très vite dans les hauteurs de la prochaine Draft, mais le championnat du monde U19 un peu discret de l’ailier français a eu comme effet de voir la hype appuyer sur le bouton pause. Peut-être pas plus mal pour lui et la JL Bourg, sa nouvelle pouponnière.

NBA world, say bonjour to Alexandre Sarr.

Pour Alexandre Sarr par contre, les choses pourraient s’accélérer. Intérieur des Wildcats de Perth en NBL, dans un championnat australien de plus en plus coté car laboratoire désormais reconnu de la NBA (Josh Giddey, LaMelo Ball sont passés par là), le Français, fils de Massar et frangin d’Olivier (joueur du Thunder), est au centre de la cible des scouts cette saison. Grand, très grand (2m13), le gamin de 18 ans sait tout faire sur un parquet, des deux côtés du terrain, il semble en être très conscient et ne s’en cache même pas :

“Je peux défendre sur les cinq postes. Je pense que je suis assez unique, je ne me compare pas aux autres joueurs”

En deux matchs d’exhibition / de préparation face à l’Ignite Team, pensionnaire de G League et sorte “d’INSEP” à l’américaine, Alexandre Sarr a mis tout le monde d’accord. Tiens, deux matchs face à Ignite pour choquer le monde… ça ne vous rappelle rien ?

26 PTS 💥 10 REB 💥 6 BLK

Alex Sarr was a MONSTER on both ends of the floor for the @PerthWildcats tonight! #GLeagueFallInvitational pic.twitter.com/2NAGyX6x4A

— NBA G League (@nbagleague) September 9, 2023



A un an d’une draft dont on dit que les principaux favoris pour la casquette de first pick se nomment Ron Holland et Matas Buzelis, Alexandre Sarr grimpe dans les mocks et sa double perf a carrément fait pop son nom dans une liste de potentiels… n°1 de Draft. Top 5 pour un paquet d’observateurs, possible first pick pour d’autres, la tendance peut évidemment bouger très vite dans les prochains mois mais Alexandre Sarr fait définitivement partie des visages à suivre cette saison.

“Alexandre Sarr a montré qu’il était un intérieur moderne avec sa mobilité, son activité des deux côtés du terrain, sa capacité à terminer les actions, son shoot à 3-points, ses contres et sa facilité à switcher en défense” – un scout NBA

La saison qui vient sera capitale pour le géant français, un de plus, et pendant que Victor Wembanyama tentera de faire sienne la NBA, dans son ombre est peut-être en train de mûrir un projet pas loin d’être aussi fou. La France du basket a passé un été compliqué ? Rassurez-vous et soufflez, la suite pourrait tout vous faire oublier.

Source texte : andscape.com