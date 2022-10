Considéré comme un joueur au potentiel générationnel et grand favori pour être le premier choix de la Draft 2023, Victor Wembanyama va être sur le devant de la scène la nuit prochaine à Las Vegas quand il affrontera Scoot Henderson dans un duel de prospects cinq étoiles hyper attendu. Et le Frenchie a déjà posé les bases en sortant une déclaration hyper tranchante au micro de l’Associated Press.

On connaît l’immense potentiel basket de Victor Wembanyama, mais sachez que le potentiel trashtalking du garçon n’est pas mal non plus. À quelques heures de la première des deux rencontres opposant les Metropolitans 92 à l’équipe du G League Ignite du côté de Las Vegas, Wemby n’a visiblement pas peur d’assumer son statut de favori en vue de la Draft NBA 2023.

« Si j’étais jamais né, je pense que Scoot Henderson mériterait d’être numéro 1 de la Draft » 💀💀💀 Victor dit les termes https://t.co/7yCQfWMvRd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 3, 2022

Victor Wembanyama sait qui il est, comment il est perçu, et surtout ce qu’il peut accomplir du haut de ses 2m20. Avec sa mobilité incroyable pour un mec de sa taille, sa capacité à jouer à l’intérieur comme à l’extérieur et évidemment la grande dose de talent qu’il possède dans les mains, Wemby donne un peu l’impression d’avoir été conçu dans un laboratoire ou sur le mode MyPlayer de 2k. De quoi avancer confiant face aux différentes étapes qui se trouvent sur son chemin vers la NBA.

« Je suis fait pour ça. Tout ce qui m’arrive, je m’y attendais. Cela fait partie d’une checklist des choses à accomplir. Je ne suis pas surpris par ce qui m’arrive, et je pense que je gère bien tout ça. »

Wembanyama ne fuit pas l’énorme hype qui l’entoure, au contraire il l’accueille à bras ouverts. Et si pour certains ces propos peuvent frôler l’arrogance, pour nous c’est plutôt un signe qui montre que Wemby est prêt par rapport à ce qui l’attend.

Et ce qui l’attend sur le très court terme, c’est donc ce premier match face à Scoot Henderson dans la nuit de mardi à mercredi à Las Vegas (avant de remettre le couvert jeudi). Pour rappel, Scoot Henderson, c’est l’autre gros prospect de la classe de Draft 2023 et qui évolue aujourd’hui sous les couleurs du G League Ignite. Alors même si la pré-saison NBA vient de débuter et qu’il y aura quatre matchs au programme cette nuit, quasiment tous les yeux seront rivés sur la ville du péché pour assister à ce duel tant attendu, et surtout voir si la hype entourant Victor est justifiée. C’est la première fois que Wembanyama – auteur d’un gros début de saison en BetClic Elite – va jouer un match de basket devant le public US. C’est la première fois qu’il y aura autant de scouts et de médias américains pour scruter sa performance, tout ça juste après avoir fait la couverture du célèbre magazine SLAM avec l’étiquette du phénomène prêt à faire « trembler la NBA ». Vous l’avez compris, l’heure est venue d’accompagner cette hype qui ne finit plus de grandir par une performance digne de son statut de prospect générationnel.

Victor Wembanyama est hyper attendu, et n’hésite pas à employer les termes pour montrer qu’il est prêt à assumer la hype qui l’entoure. Mais le meilleur moyen de l’assumer, ça reste encore de le prouver sur le terrain en montrant qu’il y a lui et puis tous les autres, Scoot Henderson inclus.

Source texte : The Associated Press