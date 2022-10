30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Cleveland pour décortiquer les Cavs !

La chaine YouTube de TrashTalk, c’est par ici !

La moitié des previews de votre série est désormais passée et, forcément, on commence à parler de franchises qui devraient… elle-même faire parler d’elles. C’est le cas des Cavs, jeune équipe aux dents longues et au talent certain, passée à deux doigts des Playoffs la saisons passée et dont le recrutement estival et le développement attendu de ses jeunes stars laissent à penser que 2023 ne sera qu’une marche de plus sur l’escalier du progrès. Darius Garland et Jarrett Allen sont désormais All-Stars et le premier des deux veut passer un cap, Evan Mobley est out pour quinze jours mais se prépare à dominer pendant quinze ans, Donovan Mitchell a rejoint la joyeuse bande cet été et tout autour les lieutenants sont prêts à en découdre dans une Conférence Est qui laissera mine de rien pas mal de monde sur le carreau. Jusqu’où cette très jeune équipe peut-elle aller au printemps prochain ? On tente de se projeter, un peu, et on en parle, beaucoup, alors envoyez la preview !

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Cavaliers de Cleveland. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !