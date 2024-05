NBA Playoffs 2024 : Celtics – Cavs, la preview ! Apéro TrashTalk

Dernière preview de ces demi-finales : Boston vs Cleveland. Les Celtics qui déroulent ? Les Cavs qui passent un cap et qui viennent titiller la maison verte ? On vous dit comment on voit les choses, avant le Game 1 dès ce soir !

Les Celtics auront du attendre quasiment une semaine pour connaitre leur adversaire en demi-finales de Conférence, et ce seront donc les Cavs qui tenteront de mettre à mal la domination de Boston cette saison à l’Est. Donovan Mitchell et ses coéquipiers peuvent-ils inquiéter un tant soit peut des C’s qui semblent assez tranquilles dans leur course au titre ? A la rédac on en doute, et nos deux acolytes prennent pour leur part 40 minutes pour en parler au calme, faire le point sur les forces en présence, les match-ups et les dynamiques. La petite vidéo qui va bien entre le premier et le deuxième café de la journée, et nous on ne vous dira pas combien on en a déjà bu aujourd’hui, on se ferait disputer par le docteur.