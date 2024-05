À New York, Brunson est toujours aussi zinzin, mais ses deux compères de la fac de Villanova ont été eux aussi brillants de talent et d’énergie. Les Villa-supernovas des Knicks se portent bien, et c’est toute la franchise qui rayonne comme une étoile.

En 2015, à Vilanova en Pennsylvanie, Jalen Brunson, Josh Hart et Donte DiVincenzo se rencontrent en bonne et due forme en tant que futurs coéquipiers pour la saison NCCA à venir. En 2024, comme à leur habitude, ils quittent un match de Playoffs bras-dessus bras-dessous avec le sentiment du devoir accompli. Et la complémentarité saute au yeux. On ne va pas en remettre une couche sur l’énorme perf de Jalen Brunson, à retrouver ici, mais le maire de la ville peut s’estimer bien loti de pouvoir compter sur des adjoints aussi multi-tâche.

“Il {Jalen Brunson, ndlr} fait ça depuis que nous avons emménagé ensemble à l’université. Honnêtement. Il a toujours fait ça, il a toujours eu ça. (…) Nous savons dans le vestiaire qu’il est notre MVP et notre leader, et nous allons rouler avec lui.” – Donte DiVincenzo

Pour rouler avec un phénomène pareil, il faut d’abord beaucoup d’énergie. Ça tombe bien, Josh Hart en déborde. Encore une soirée à 48 minutes jouées (ressenti 60), et une ligne statistique à s’écarquiller les yeux de bon matin. 24 points, 13 rebonds, 8 passes décisives, 3 interceptions et un contre, le tout à des pourcentages au tir (9/13 au global, 1/1 de loin) digne d’une marque de nettoyage avec une égérie chauve.

Mais la force de Josh Hart, c’est aussi tout ce qui n’apparaît pas sur la feuille. En premier lieu, son comportement de mort de faim sur chaque ballon. À égalité avec Nikola Jokic, Josh Hart est premier en rebonds offensifs captés depuis le début des Playoffs (26). Devant une brochette d’intérieurs de plus de 2 mètres 10, l’arrière d’1m93 est sur sa propre planète, où l’on boit un Red-Bull mixé avec du café huit fois par jour. Le Hart dans son nom, ça veut dire le cœur. Mais un très très gros cœur.

The most Josh Hart rebound. pic.twitter.com/kqRWBaxJo7

— Rob Perez (@WorldWideWob) May 7, 2024

JOSH HART’S MOTOR 💯

The and-1, the rebound and the putback… 5 minutes left of a thrilling Game 1 on TNT! pic.twitter.com/Lb4E1Scnr1

— NBA (@NBA) May 7, 2024

L’autre soldat de Villanova, c’est Donte DiVincenzo, le sniper de ville. 5 bombinettes depuis le parking de Middlesex County dans l’agglomération New Yorkaise, dont un gène clutch à souhait. Lui aussi, malgré son mètre 93, peut aller chercher du contre (2 hier) et jouer 43 minutes avec de la dynamite dans les jambes. Quand Jalen Brunson dribble la gonfle à quelques secondes de la fin, comptez sur Donte pour proposer une solution cinq étoiles derrière l’arc et faire exploser le Madison Square Garden. 25 points à 10/17 pour DiVincenzo hier, le bras droit idéal, le gendre idéal aussi probablement.

🚨 DiVincenzo for the lead! 🚨

39.4 left on TNT, Pacers ball. https://t.co/ma3LuolnrT pic.twitter.com/FfLuN8cyHc

— NBA (@NBA) May 7, 2024

Si certains doutaient du pouvoir de l’amitié, les preuves sont sous vos yeux. Rarement dans l’histoire du sport professionnel, on a assisté à une telle histoire. Les trois compères de l’université sont en train de conquérir la NBA, avec les Jeux Olympiques, la présidence des États-Unis et le One Piece en ligne de mire ? C’est peut-être pas pour tout de suite, mais ils y pensent un peu.

En attendant, les Knicks mènent 1-0 dans la série, et se sont sortis d’une belle bataille avec les Pacers. Rendez-vous dans deux jours pour le round 2, avec les Nova Boys toujours en tenue de soirée.