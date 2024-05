OG Anunoby vs Pascal Siakam, comme on se retrouve !

Comme on pouvait s’y attendre depuis l’annonce de la série Knicks-Pacers, Pascal Siakam et OG Anunoby se sont retrouvés sur les terrains hier soir à l’occasion du Game 1 de ces demi-finales de Conférence. Coéquipiers pendant presque 400 matchs au Canada, les deux forwards ont un assignement bien clair sur cette série : s’annihiler l’un et l’autre en défense.

Pascal Siakam & OG Anunoby will face off in the second round 🔥 pic.twitter.com/oNMfXnfB6b

382 matchs ensemble sous les couleurs des Toronto Raptors. 28 rencontres de postseason. Cinq séries de Playoffs. Une bague. Entre Pascal Siakam et OG Anunoby, ça ne date pas d’hier. Pascal Siakam est tout simplement le coéquipier avec lequel OG Anunoby a participé au plus de match dans sa carrière. OG Anunoby n’est surclassé dans ce domaine pour Pascal Siakam que par Fred VanVleet. Pascal et OG sont allés jusqu’à remporter un titre ensemble, quand bien même Anunoby, blessé, n’a pas pu participer aux Playoffs victorieux en 2019. Ce qu’il faut retenir, c’est que depuis la sélection d’OG Anunoby à la Draft de 2017, les deux joueurs ne s’étaient plus quittés, jusqu’à l’inter-saison de cette année où les deux ont été transférés par Masai Ujiri. OG le 30 décembre, Spicy P le 17 janvier : le chapitre Toronto s’est refermé.

Plus que responsabilisés dans leurs nouvelles équipes des Knicks et des Pacers, les deux ont avancé jusqu’à ces demi-finales de Conférence Est, où un seul des deux pourra sortir vainqueur. Et pour mettre l’expérience qu’ils ont acquis l’un de l’autre au service de leurs nouvelles équipes, quoi de mieux que de défendre l’un sur l’autre par longues séquences lors de cette série ?

Chuck: “I like Indiana in this series…I wanna know who’s gonna guard Siakam”

Kenny: “OG Anunoby” pic.twitter.com/3Lnn7QFiQN

OG Anunoby est un défenseur dans l’âme, il est donc tout naturel qu’il s’occupe du cas Siakam, lui qui est la menace la plus évidente au scoring pour les Pacers. Pascalou quant à lui a les centimètres et l’expérience pour perturber le jeu offensif d’OG, plus porté sur les tirs à longue distance tandis que le jeu de Pascal est désormais plus concentré sur les drives.

OG Anunoby guarding Pascal Siakam all series pic.twitter.com/BYqRDru2OA

Pour leur première rencontre l’un face à l’autre en Playoffs, c’est OG (13 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions à 5/14 aux tirs et 3/7 de loin) qui repart avec la victoire. Sa défense sur son ancien camarade Pascal Siakam (19 points, 6 rebonds, 5 passes, 1 interception à 8/16 aux tirs et 1/3 de loin) a été plutôt satisfaisante. Rendez-vous à 2h demain soir pour la manche 2 du Raptors-brawl.