Dans la plupart des équipes de basket, les titulaires font le plus gros du travail. Dans certaines, ils sont même les hommes du banc sont encore moins importants. Mais les New York Knicks de Tom Thibodeau ont poussé le bouchon très très loin hier soir, dans la victoire face aux Pacers.

118 points sur 121. On ressort la calculatrice Casio qui nous a permis d’obtenir une mention assez bien, voire bien, au brevet des collèges, et on obtient le beau pourcentage de 97,52%. Dans la rotation de Tom Thibodeau, pas de place pour faire plaisir à certains gars du banc. Les titulaires sont là pour une raison, et il s’agit bien d’en extraire tout le jus possible.

D’abord, c’est parce que ces messieurs jouent beaucoup. Mais alors beaucoup. 48 minutes (sur 48) pour Josh Hart, 43 pour la paire Jalen Brunson – Donte DiVincenzo, 42 pour OG Anunoby et 36 pour Isaiah Hartenstein… Le banc (Mitchell Robinson, Precious Achiuwa et Miles McBride), a contribué à 3 points, 3 rebonds et 2 passes en 25 minutes cumulées, pour les seuls différentiels +/- négatifs de la rencontre.

118 des 121 points des Knicks ont été marqués par les titulaires.

Le run 100% starters continue pour Tom Thibodeau et la machine a l’air de tenir. C’est incroyable de voir ça, le niveau de dépense et d’énergie jusqu’à la 48ème minute.

Ils mériteront une statue les types.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024

Depuis le début des Playoffs, jamais un banc de touche n’avait aussi peu contribué au scoring (3 points) que les Knicks hier face aux Indiana Pacers. En deuxième position ? Les Knicks toujours, avec 5 petites unités du banc pendant le Game 6 contre les Sixers.

Selon Statmuse, le record absolu de 0 points en provenance du banc n’a été réalisé qu’à quatre reprises dans l’histoire de la NBA. Les Brooklyn Nets version 2021 (Game 7 face aux Bucks), les Houston Rockets de 2007, les Indiana Pacers en 2006 et les Los Angeles Lakers de 1971.

Il ne faut pas le dire trop fort à Tom Thibodeau, il risquerait peut-être de tenter le coup. Mais quand on jette un œil aux résultats des Knicks, difficile de leur reprocher quoi que ce soit.