Pascal Siakam a été transféré hier soir aux Indiana Pacers contre Bruce Brown, Jordan Nwora, Kira Lewis et trois premiers tours de Draft. La fin d’une superbe histoire de plus de sept ans entre le Camerounais et les Toronto Raptors.

C’est l’histoire d’un homme qui, jusqu’à ses quinze ans, était destiné à devenir prêtre. Un joueur né en 1994 qui n’a participé à son premier camp de basket-ball officiel qu’en 2011. Un talent, qui, pris sous son aile par Luc Mbah a Moute, s’est envolé vers les Etats-Unis et l’état de New Mexico dans la foulée avec le rêve fou de devenir une star de la NBA. Cet homme, ce joueur, ce talent : Pascal Siakam.

Son rêve est devenu réalité grâce notamment au flair de Masai Ujiri. Le General Manager des Toronto Raptors a rencontré le Camerounais dans un camp Basketball sans frontières organisé en Afrique du Sud par la NBA. Pour ESPN, le dirigeant s’est rappelé d’un “effort mémorable”. Tellement que, quelques années plus tard, il n’a pas hésité avant de sélectionner celui qui porte désormais le surnom de Spicy P au 27e choix de la Draft 2016.

Après deux premières saisons discrètes, malgré de jolies promesses montrées lors de passages en G League avec les Raptors 905, Pascal Siakam a explosé lors de la saison 2018-19. L’ailier-fort a le sens du timing puisqu’il a choisi de se révéler lors de la plus belle année de l’histoire de la franchise. Une relation de cause à effet qui frise avec l’évidence. Kawhi Leonard était le patron bien sûr, Kyle Lowry le leader de vestiaire, Marc Gasol, Serge Ibaka et Fred Van Vleet des pièces importantes, mais les Raptors n’auraient sans doute pas remporté le titre sans le développement de Pascal Siakam.

Avec près de 17 points et 7 rebonds, l’ailier-fort a été élu Most Improved Player cette année-là et ne s’est pas caché même sur les plus grandes scènes. Il a notamment marqué 32 points lors du premier match des Finales NBA face aux Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Kevin Durant. Les bouts de ses doigts ont longtemps tenu une hostie ; ils portaient désormais une bague.

La belle histoire ne s’est pas arrêtée lorsque les leaders de cette équipe ont décidé de s’en aller de Toronto. Le patron de la seule franchise canadienne de NBA était maintenant Camerounais. Dans ce nouveau rôle auquel peu de personnes croyaient à peine deux ans auparavant, Pascal Siakam ne s’est pas caché. Il est devenu All-Star en 2020 et 2023, All-NBA en 2020 et 2022 et est désormais presque toujours cité parmi les cinq meilleurs joueurs du monde à son poste.

Pascal Siakam restera une des plus belles histoires de toute l’histoire des Raptors.

Un mec qui devait être prêtre, s’est mis au basket, a bossé comme un dingue, un des trois meilleurs joueurs du titre de 2019, All Star, Top 5 ailier fort au monde.

Respect absolu pour Spicy P.

Alors oui, à six mois de la fin d’un contrat de 137 millions de dollars sur quatre ans signé à Toronto, la fin de cette histoire semblait inévitable, mais c’est pour les meilleurs raisons. Pascal Siakam est devenu trop fort pour participer à un projet de reconstruction, va probablement demander trop d’argent cet été par rapport à ce que Masai Ujiri est en mesure de lui proposer, a tout donné à Toronto et n’avait plus que sa valeur marchande à offrir pour que la franchise puisse partir dans la meilleure direction.

Pascal Siakam a tout vécu aux Raptors : le succès collectif d’abord, les récompenses individuelles ensuite et la reconnaissance d’une Ligue qu’il a davantage conquis qu’il ne l’avait probablement fait dans ses rêves.

Désormais un nouveau chapitre s’ouvre dans l’Indiana et il sera difficile d’en écrire un aussi beau que celui rédigé en Ontario. Le début commence bien toutefois, avec un Camerounais qui se dit ravi de donner un coup de main à Tyrese Haliburton chez les Pacers. Et difficile ne veut pas dire impossible, alors nous serons là pour suivre la suite de l’aventure, car le personnage principal est bien trop attachant pour que l’on s’en désintéresse si facilement.