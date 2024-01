La saison des transferts s’anime en NBA. Après les trades d’OG Anunoby et Pascal Siakam, le marché s’agite et les rumeurs fleurissent. Les Dallas Mavericks n’y échappent pas et seraient à la recherche d’un nouvel ailier lors de cette Trade Deadline.

Les Dallas Mavericks sont actuellement septièmes de la Conférence Ouest. Luka Doncic et Kyrie Irving régalent sur le backcourt, Tim Hardaway Jr. brille en sortie de banc et Dereck Lively II réalise une saison rookie magnifique à l’intérieur. Le point faible de l’équipe se trouve sans l’ombre d’un doute sur ses ailes et le front office semble en avoir pleinement conscience.

Selon Jake Fischer de Yahoo Sports, la franchise Texane serait intéressée par les profils de P.J. Washington, Andrew Wiggins et de Dorian Finney-Smith.

Toujours selon le reporter de Yahoo Sports, Charlotte devrait être actif lors de cette Trade Deadline et seuls LaMelo Ball, Brandon Miller et Mark Williams seraient intouchables. P.J. Washington ne semble, de ce fait, pas inatteignable pour Mark Cuban et son équipe.

Les Warriors sont eux plus discrets concernant leurs intentions vis-à-vis d’Andrew Wiggins, mais selon Marc J Spears dans NBA Today, il ne disposerait pas d’une grande valeur sur le marché en ce moment.

Enfin, Dorian Finney-Smith est une vieille connaissance de la maison. L’ailier des Nets a brillé pendant près de sept saisons à Dallas et pourrait bien revenir écrire une deuxième partie à leur histoire commune. De plus, selon Michael Scotto de HoopsHype, Brooklyn serait disposé à transférer l’ailier contre environ deux premiers tours de Draft.

Pour le moment, les ailes des Mavericks sont occupées par Josh Green, Derrick Jones Jr, Grant Williams et Maxi Kleber. Des joueurs combattifs et valeureux, mais l’apport de n’importe lequel des trois joueurs cités plus haut amènerait une vraie dose de talent à la rotation de Jason Kidd. Reste à savoir si les rumeurs se confirmeront et lequel sera l’heureux élu.

Source texte : Yahoo Sports, NBA Today et HoopsHype