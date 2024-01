Tout juste transféré vers les Raptors, Bruce Brown pourrait ne pas s’éterniser au Canada. Les Knicks songeraient à bouger leurs pions pour faire venir le guard du côté de Big Apple.

Au moment de signer son contrat avec les Pacers l’été dernier, Bruce Brown ne s’attendait sûrement pas à se faire trader à peine six mois plus tard. Champion en 2023 avec les Nuggets, Brown se retrouve désormais à Toronto, au sein d’une équipe qui lance tout juste sa reconstruction. Quid de son futur désormais ?

À 27 ans, Bruce Brown n’est plus vraiment un jeune à développer mais son expérience pourrait s’avérer précieuse pour encadrer la jeunesse dorée de Toronto. Masai Ujiri pourrait aussi décider de mettre le vétéran sur le marché pour augmenter un peu plus le capital picks qu’il a construit ces dernières semaines grâce à Anunoby puis Siakam.

La cote de Bruce Brown reste en effet plutôt élevé et il avait attiré pas mal d’équipes l’été dernier lors de sa Free Agency. Vu son expérience et sa récente campagne réussie en Playoffs, Bruce Brown attirerait sûrement plusieurs contenders s’il était rendu disponible par Toronto. De quoi ajouter probablement un premier tour de Draft (ou peut-être d’autres assets) pour le nouveau projet des Dinos.

Les équipes de Playoffs justement, elles n’ont pas mis longtemps à flairer la bonne affaire. Selon Ian Begley de SNY, les Knicks pourraient se mêler à la lutte. L’insider, souvent bien renseigné sur la franchise de Big Apple, rappelle que New York était déjà intéressé dans le passé et que plusieurs membres du front office aimeraient voir Brown avec un maillot orange d’ici le 8 février.

“I was told there is some internal interest in going after Bruce Brown from the Knicks as far as a trade candidate here”

On @Honda SportsNite, @IanBegley joins @emacSNY to discuss the Knicks’ win over the Rockets & looking ahead to the trade deadline https://t.co/LF4BuA4H9D pic.twitter.com/LwywoaHiFS

— Knicks Videos (@sny_knicks) January 18, 2024

“Il y a un intérêt en interne pour Bruce Brown de la part des Knicks. Il est évident que les Knicks étaient très intéressés par Brown en tant qu’agent libre. Les Knicks ont d’ailleurs été son premier interlocuteur l’été dernier. Maintenant que Brown va à Toronto, il pourrait être disponible. Il y a des gens chez les Knicks qui aimeraient bien le faire venir avant la date limite des échanges”.

Bruce Brown chez les Knicks, c’est un fit qui semble plutôt bon sur le papier. Véritable couteau-suisse et toujours prêt à défendre, son profil ne manquera pas de plaire à Tom Thibodeau et New York cherche justement à renforcer ses lignes arrières depuis le départ d’Immanuel Quickley. Quentin Grimes et Evan Fournier sont annoncés sur la sortie et l’arrivée d’un joueur comme Bruce Brown pourrait donner encore plus de solidité à une équipe qui s’affirme de plus en plus comme un épouvantail à l’Est. Après OG Anunoby, Toronto et New York vont-ils repartir à la table des négociations une fois de plus ?

Source texte : SNY / Ian Begley