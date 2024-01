Pascal Siakam transféré aux Indiana Pacers !

Pascal Siakam savait que ses jours à Toronto étaient comptés, et les Raptors ont mis fin à son passage au Canada. L’ailier Camerounais est transféré aux Pacers !

Ça c’est de la Woj Bomb ! Depuis le temps que sa désormais ex franchise cherchait officieusement à le transférer, ce jour est enfin arrivé. Spicy P n’est plus un joueur des Raptors, lui qui n’a jusqu’alors porté que ce maillot depuis le début de sa carrière NBA en 2016. Le champion 2019 va découvrir une nouvelle équipe. On savait que les Pacers faisaient le forcing ces dernières heures, et les négociations viennent d’aboutir entre les deux teams.

LETS GOOOO PASCAL SIAKAM TRANSFÉRÉ A INDIANA !!! 🚨🚨🚨 https://t.co/Gbjj94zf5q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Indiana s’offre une très belle amélioration dans son effectif avec l’arrivée de Pascal Siakam, qui formera un très beau duo avec Tyrese Haliburton. En tout cas, on a hâte de voir le second abreuver le premier de ses caviars à l’intérieur, cet axe pourrait bien être dévastateur et ce transfert est une bien mauvaise nouvelle pour les concurrents directs, à savoir les Cavs, les Knicks, le Magic voire le Heat et les Sixers si on pousse un peu. Toutefois, l’opération n’est pas sans risques pour les Pacers puisque Siakam arrive en fin de contrat, et il faudra des arguments solides pour le prolonger, lui qui aspire à un contrat maximum.

3 TOURS DE DRAFT EN ÉCHANGE DE LA FIN DE CONTRAT DE SIAKAM !! TORONTO BORDEL ! https://t.co/Gbjj94zf5q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

En contrepartie, les Pacers envoient Bruce Brown, Jordan Nwora et surtout trois choix de Draft au premier tour en direction du Canada, et Kira Lewis arrive aussi à Toronto en provenance des Pelicans, qui se sont immiscés dans le deal. C’est officiel, à Toronto, on a fracassé le bouton “tout exploser et reconstruire peinard”. Après avoir envoyé le contrat expirant d’OG Anunoby à New York contre RJ Barrett et Immanuel Quickley, Toronto envoie également l’un des plus grands joueurs de son histoire vers d’autres horizons et récupère un pur soldat, un joueur de banc et trois choix de Draft au premier tour. Les clés du camion reviennent définitivement à Scottie Barnes pour tourner définitivement la page 2019, dont Chris Boucher est désormais l’unique rescapé.

C’est officiellement terminé : tous les membres majeurs de l’équipe championne à Toronto en 2019 ne sont plus chez les Raptors 🥺💔 (Kawhi en + sur la photo) pic.twitter.com/NNDI4uBsfG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

En tout cas, ce trade pourrait bien devenir gagnant-gagnant à l’avenir. Les Pacers font l’acquisition d’une nouvelle arme à l’intérieur, champion NBA et deux fois All-Star, et peuvent franchir un palier immédiatement, tandis que les Raptors continuent leur reconstruction avec des jeunes joueurs précieux et des tours de Draft pour assurer l’avenir. Difficile de se dire que Pascal Siakam ne portera plus la tunique des Dinos, mais cela faisait trop longtemps qu’un deal était dans les tuyaux pour que cela ne se concrétise pas.

Pascal Siakam restera une des plus belles histoires de toute l’histoire des Raptors.

Un mec qui devait être prêtre, s’est mis au basket, a bossé comme un dingue, un des trois meilleurs joueurs du titre de 2019, All Star, Top 5 ailier fort au monde.

Respect absolu pour Spicy P.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024



Source texte : Adrian Wojnarowski