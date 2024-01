Décès de Dejan Milojevic, assistant de Steve Kerr aux Warriors

Terrible nouvelle en provenance de Salt Lake City ce mercredi. Dejan Milojevic, assistant coach aux Warriors, est décédé après avoir été victime d’une attaque cardiaque mardi, veille du match entre Utah et Golden State. Il avait seulement 46 ans.

C’est un scénario qu’on ne voulait pas imaginer. Malheureusement, c’est le scénario qui vient d’arriver.

D’après Eurohoops, le coach serbe Dejan Milojevic a perdu la vie ce mercredi, un jour après avoir été victime d’une crise cardiaque lors d’un dîner d’équipe avec les Warriors. On savait que c’était très sérieux quand on a appris que la NBA a décidé – plus tôt dans la journée – de reporter le match Jazz – Warriors de ce soir. Cela s’est tristement confirmé.

Et au même moment, terrible… terribke nouvelle concernant Dejan Milojevic qui est décédé, l’assistant des Warriors… 🥺

Arrivé chez les Warriors à l’été 2021, Dejan Milojevic était aux côtés de Steve Kerr lors du titre NBA remporté en 2022. Avant Golden State, Milojevic était coach dans les clubs de Mega Basket (Serbie, 2012-20) et Budućnost (Monténégro, 2021). Il était aussi assistant coach dans l’équipe nationale de Serbie entre 2019 et 2021. Dejan Milojevic a notamment pu côtoyer Nikola Jokic, avec qui il était proche. Il a entraîné le Joker entre 2012 et 2015, participant activement à son développement.

En tant que joueur, Milojevic est passé par des clubs comme Budućnost, le Partizan Belgrade, Valence ou encore Galatasaray. Il a notamment été nommé MVP de la League ABA trois fois de suite entre 2004 et 2006. Enfin, Dejan Milojevic a gagné l’EuroBasket 2001 avec la Serbie & Monténégro.

Source texte : Eurohoops

