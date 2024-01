Au cours de l’après-midi, on apprenait que l’assistant coach des Warriors Dejan Milojevic avait dû être amené en urgence à l’hôpital. En conséquence, la NBA vient de reporter le match de ce soir entre Golden State et Utah.

Voilà qui ne va pas nous rassurer concernant l’état de santé de Dejan Milojevic.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la Ligue a donc décidé d’annuler le match de ce soir à Salt Lake City, opposant le Jazz aux Warriors. On rappelle que Dejan Milojevic a été victime d’un problème de santé “soudain et sérieux” hier soir lors d’un diner d’équipe. Le staff de Steve Kerr était à ses côtés jusqu’à tard dans la soirée de mardi, et pendant une partie de la journée de mercredi.

ESPN Sources: With the serious medical situation surrounding assistant coach Dejan Milojevic, the NBA is postponing Golden State’s game vs. Utah tonight in Salt Lake City. https://t.co/GO5jEQ2qv2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 17, 2024

C’est un épisode supplémentaire dans la saison compliquée des Warriors, mais un épisode bien plus gravissime que tout ce qui a déjà pu se passer sur les terrains de basket.

On prie fort pour Dejan Milojevic.

Source texte : ESPN