Nous sommes le mercredi 26 octobre 2022, ce qui signifie que la saison NBA 2022-23 a commencé il y a exactement une semaine. Qui dit première semaine de compétition dit premier petit bilan, et qui dit premier bilan dit choses positives et négatives à souligner. On commence avec ce qu’on a kiffé sur les sept derniers jours.

Le retour au top de Damian Lillard

Quatre matchs, 33,3 points de moyenne, 5,5 rebonds, 5,3 passes, le tout à 50% au tir dont 40% du parking et 92% depuis la ligne des lancers-francs. Pas de doute, Damian Lillard is back ! Intenable en attaque et se permettant même de ressortir sa célébration en mode Dame Time après un shoot hyper clutch face aux Lakers dimanche dernier, le sniper de Portland semble aujourd’hui en pleine forme après sa saison 2021-22 compliquée, où il a notamment dû passer sur le billard pour réparer une opération aux abdos. Cerise sur le gâteau, Lillard a décroché le titre de joueur de la semaine à l’Ouest, titre archi mérité sachant que les Blazers sont toujours invaincus cette saison (bilan de 4-0).

Les grands débuts de Paolo Banchero et Bennedict Mathurin

L’un des trucs qu’on aime le plus en début de saison, c’est découvrir les petits nouveaux dans le contexte de la saison régulière. Et depuis la reprise, certains rookies ont déjà proposé de très belles choses. En premier lieu, le numéro 1 de la dernière Draft Paolo Banchero, qui malgré les défaites du Magic fait étalage de son énorme talent offensif avec quatre perfs à minimum 20 points pour commencer sa carrière. On n’avait pas vu ça depuis trois décennies, et en plus Paolo en a profité pour mettre fin à la carrière de Cory Joseph. C’est ce qu’on appelle des débuts en fanfare. Mais Banchero n’est pas le seul à avoir fait forte impression puisque Bennedict Mathurin a également lâché une grosse première semaine : 22,3 points et 5,8 rebonds de moyenne à 48% au tir dont 43% à 3-points, en voilà un qui n’a pas froid aux yeux. Mention également au très propre Keegan Murray (Kings), au duo des Pistons Jaden Ivey – Jalen Duren et celui des Rockets Jabari Smith Jr. – Tari Eason, ou encore à Shaedon Sharpe (Blazers).

PAOLO BANCHERO POSTER 🤯 pic.twitter.com/6otnF0WCJ2 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 20, 2022

Le Jazz et les Spurs qui refusent de tanker

En mode full reconstruction, le Jazz et les Spurs étaient dans les profondeurs de l’Ouest dans quasiment toutes les previews. Après une semaine, Utah et San Antonio affichent contre toute attente un bilan de trois victoires pour une défaite. Ça joue collectif, ça se donne, ça met du rythme, et ça joue sans complexe. Pour le dire autrement, c’est fun de regarder les Mormons et les Texans en ce début de saison, alors qu’on les attendait en mode tanking dès le premier match de la régulière. Mais visiblement, drafter Victor Wembanyama, ça les intéresse pas trop.

Santi Aldama qui step-up sans Jaren Jackson Jr.

Comme lors de la saison 2020-21, Jaren Jackson Jr. commence la régulière à l’infirmerie cette année. Vu qu’on parle d’un ailier-fort qui a terminé dans le Top 5 de la course au titre de Défenseur de l’Année l’an passé, on se demandait jusqu’à quel point son absence pouvait se ressentir et qui allait s’installer dans le cinq majeur de Memphis en attendant son retour. Après quatre matchs, on peut dire que le sophomore espagnol Santi Aldama a plutôt bien pris le relais dans l’ombre de l’exceptionnel Ja Morant. Après une Summer League où il avait terminé dans le meilleur cinq de la compétition, l’intérieur de 21 ans fait désormais le taf chez les grands avec 12,8 points (48,6% au tir, 33,3% à 3-points), 7,5 rebonds et 1,3 contre en quasiment 31 minutes de moyenne. Alors certes, l’absence de JJJ reste problématique sachant que les Grizzlies sont aujourd’hui avant-derniers à l’efficacité défensive (sixièmes l’an passé), mais difficile de demander plus à Aldama.

Ja Morant, parce que Ja Morant

Jalen Brunson, le monsieur propre

Recrue star des Knicks cet été, Jalen Brunson doit prouver qu’il peut être ce meneur hyper solide que New York attend depuis longtemps. Et pour l’instant il remplit plutôt bien sa part du contrat. Ne perdant pas le moindre ballon sur ses deux premiers matchs et tournant à quasiment 18 points (47% au tir dont 42% à 3-points) et 7 passes de moyenne, Brunson permet aujourd’hui à l’attaque des Knicks de globalement bien fonctionner. Deux petites stats intéressantes : New York est dans le Top 10 NBA à l’efficacité offensive (115,5 points pour 100 possessions), et carrément deuxième au ratio passes décisives/turnovers (2,13). Certes y’avait pas toujours des foudres de guerre en face (Detroit et Orlando notamment) mais on aime les bases qui sont en train d’être posées.

Jalen Brunson’s a gem 💎 So far this season: 18 PPG – 7 APG – 4 RPG – 47% FG pic.twitter.com/DToLabM1AA — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) October 25, 2022

Les Pelicans, qui sont bien prêts à prendre leur envol

Seulement quatre matchs ont été joués, et le duo Zion Williamson – Brandon Ingram a déjà rejoint l’infirmerie. Mais ce qu’on a vu sur ce début de saison régulière a de quoi donner le sourire aux fans des Pelicans (bilan de 3-1). Entre le retour convaincant de Zion face aux Nets, un Brandon Ingram qui semble prêt à franchir le cap supérieur à ses côtés, et surtout la capacité de la Nouvelle-Orléans à trouver les ressources suffisantes pour aller gagner contre Dallas malgré l’absence de ses deux stars hier ainsi que le phénomène défensif Herbert Jones, on sent que ça peut être l’année de l’envol pour les Pels. Il y a de la profondeur, il y a de la cohérence, il y a de l’adaptabilité et de la polyvalence. Bref faudra compter sur eux cette année, surtout si Trey Murphy III shoote comme Kevin Durant.

Revoir James Wiseman sur les parquets

Pendant que les Warriors cherchent encore leur rythme de croisière, en particulier dans leur propre moitié de terrain, James Wiseman gambade à nouveau sur les parquets NBA et ça, ça fait plaisir à voir après les nombreuses galères de blessure que le numéro 2 de la Draft 2020 a connues. En matière de production, Wiseman envoie des stats similaires à sa saison rookie (11 points, 5 rebonds, plus de 69% de réussite au tir) mais au vu de sa bonne présaison et ses premières perfs en régulière, son coach Steve Kerr croit visiblement de plus en plus en lui.

« Il a vraiment été bon. C’est facile de voir comment il peut s’intégrer dans cette équipe, et quel peut être son rôle. Il est vraiment en train de comprendre ce qu’on essaye de faire des deux côtés du terrain. Il a encore beaucoup de boulot devant lui mais on est vraiment contents par rapport à son développement. » – Steve Kerr, via le East Bay Times

Le Devin Booker en mode patron

Il y a eu pas mal de turbulences lors de l’intersaison du côté de Phoenix, à tel point que pas mal d’Hexperts voyaient les Suns devenir vulnérables en régulière. Après une semaine de compétition, les Cactus ont battu Dallas, les Clippers et Golden State, tandis que leur seule défaite a été concédée contre une équipe de Portland invaincue (et de deux points seulement). C’est ce qu’on appelle répondre sur le terrain, avec un Devin Booker véritablement en mode patron : 32,5 points de moyenne, 5,8 passes, 53% au tir dont 48% du parking et 88% aux lancers-francs. Juste. Trop. Fort. De quoi frustrer n’importe quel adversaire, n’est-ce pas Klay Thompson ?

D-Book and Klay have some words 🍿 pic.twitter.com/SWcPhjXklB — Bleacher Report (@BleacherReport) October 26, 2022

Donovan Mitchell, déjà chaud

Quand Donovan Mitchell a débarqué chez les Cavaliers, on avait tout de suite hâte de voir ce qu’allait donner son duo à l’arrière avec Darius Garland. Problème, ce dernier a été touché à l’œil dès le premier match contre Toronto, et il va donc falloir patienter encore un peu. Mais en attendant, Spida cartonne. Replacé à la mène sans Garland, Mitchell a enchaîné trois matchs consécutifs à 30 points pour démarrer la saison – une première dans l’histoire des Cavs – tout en distribuant 7 passes décisives par soir. Autant dire que la double casquette scoreur – distributeur lui convient plutôt pas mal pour le moment, et c’est Cleveland qui sourit (bilan de deux victoires en trois matchs).

Les premiers bloopers

Christian Wood dans l’attaque des Mavs

Les Mavericks ont perdu Jalen Brunson cet été, mais ont récupéré l’intérieur Christian Wood. L’ancien joueur des Rockets a immédiatement pris un rôle de boosteur offensif en sortie de banc, et pour l’instant le résultat est plutôt impressionnant. Avec 24,3 points et 8,7 rebonds de moyenne en seulement… 26,3 minutes par match, la productivité et l’efficacité (62% au tir, 61% à 3-points !) de Christian envoient du bois. Dans son costume de sixième homme et aux côtés de Luka Doncic, Wood se régale : catch & shoot, finition près du panier, one-on-one… clairement il fait du sale, à tel point qu’il aide l’attaque des Mavericks à être la plus redoutable de toute la NBA sur la première semaine. Faudrait juste penser à enchaîner les victoires désormais (bilan de 1-2 pour Dallas).

Le début de saison sérieux des Celtics

Avec l’affaire Ime Udoka et le changement de coach qui a suivi, on pouvait avoir quelques doutes sur le début de saison des Celtics. Il n’a fallu que deux matchs pour les effacer. Convaincants face aux Sixers lors de l’Opening Night puis vainqueurs sur le parquet du Heat, les hommes de Joe Mazzulla ont commencé leur campagne du bon pied avec trois victoires en quatre matchs sous l’impulsion d’un Jayson Tatum déjà en mode MVP. Grâce également à l’arrivée du meneur Malcolm Brodgon, Boston déroule en attaque (troisième efficacité offensive de la NBA), imaginez ce que ça peut donner quand la défense des Verts (24e à l’heure de ces lignes) commencera vraiment à être au niveau…

Le bon retour de John Wall

Après une saison blanche à Houston, John Wall veut profiter de son arrivée aux Clippers pour rappeler à tout le monde qu’il reste un sacré bon joueur NBA. Sur la première semaine ? Jean Mur a plutôt assuré en sortie de banc à Los Angeles : 14,7 points, 2,3 rebonds, 3,7 passes de moyenne à 50% au tir, c’est propre. Mais plus que les chiffres, on a surtout l’impression que Wall est bien autant dans ses jambes que dans sa tête. Et ça, ça fait bien plaisir après toutes les galères qu’il a dû traverser.

Les nouvelles animations après un 3-points

Peut-être que c’est passé inaperçu chez vous, mais nous on kiffe pas mal les nouvelles animations sur le scoreboard de NBC Sports juste après un 3-points. Splaaaash !