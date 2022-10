Paolo Banchero continue d’impressionner son monde. Après un premier match jamais vu depuis LeBron James, il continue d’affoler les stats avec quatre matchs consécutifs à minimum 20 points. Pas suffisant pour gagner, situation parfaite donc à Orlando dans la course au tanking.

Le Orlando Magic n’a pas gagné un match de la saison, et ça lui va très bien. Le but étant évidemment d’être le plus bas possible tout en développant les jeunes un maximum. Une stratégie qui a l’air de fonctionner puisque cette nuit les hommes de Jamahl Mosley ont encore perdu, 115-102 face aux New York Knicks d’un Julius Randle retrouvé. Mais malgré toutes ces défaites un garçon surnage. Paolo Banchero a encore été le meilleur marqueur de son équipe, avec 21 points, assortis à 4 rebonds et 2 passes. Le rookie enchaîne donc un quatrième match consécutif à minimum 20 points, du jamais vu depuis 1994 et un certain Grant Hill.

Paolo Banchero has now scored 20+ points in 4 straight games. The last player to start their career with 4-straight 20+ point games was Grant Hill in 1994. pic.twitter.com/L1mhsLkhEw — NBA History (@NBAHistory) October 25, 2022

Et si Grant Hill a bien réussi quelque chose en NBA, c’est son début de carrière. All-Star dès sa première saison puis chaque année pendant ses six premières saisons dans la Ligue avec 21,6 points de moyenne entre 1994 et 2000, presque aucun match raté… le successeur de Michael Jordan était tout trouvé. Non, on ne rigole pas, car sachez que la hype était genre VRAIMENT de ce niveau-là. Mais des mecs qui commencent fort il y en a beaucoup et le problème, c’est que la moitié se pète dans son prime et Grant Hill en fait malheureusement partie. La deuxième moitié de sa carrière ne sera ainsi faite que de blessures et de déceptions en tout genre, un gâchis parmi les plus gros qu’on ait connu en NBA. On souhaite donc à Paolo Banchero des débuts tout aussi réussis, tout en gardant la santé le plus longtemps possible. En attendant, PB est déjà très bien parti pour être Rookie of the Year. Après quatre matchs on appelle ça écraser la concurrence, malgré quelques zozos qui tentent d’exister dans son ombre. Mais attention car lui ne partagera pas, à l’inverse de Grant Hill avec Jason Kidd en 1995.

Le futur appartient à un homme, et il s’appelle Paolo Banchero. Enfin pour un an, puisqu’en 2023 la Ligue fera connaissance avec Victor Wembanyama. Mais le rookie d’Orlando semble vouloir profiter de son année de gloire, et il ne pouvait pas mieux le faire depuis une semaine.