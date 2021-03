Le Magic et les Celtics se sont posés autour d’une table : Aaron Gordon et Evan Fournier évoqués, quid de la contrepartie ?

Les rumeurs continuent de tomber et celle-ci nous intéresse tout particulièrement : les Celtics et le Magic auraient entamé des discussions pour faire venir Aaron Gordon et Evan Fournier au TD Garden ! Reste à voir ce que Danny Ainge est prêt à sacrifier en contrepartie.

C’est une info tombée dans la nuit et elle va faire parler ! Selon Sam Amick de The Athletic, des discussions auraient commencé pour faire venir Aaron Gordon mais aussi Evan Fournier du côté de Boston ! On n’est évidemment qu’au stade des premiers échanges mais si ça arrive, on part sur de la bonne bombe. On le sait, les Celtics traversent une grosse zone de turbulences et ils n’arrivent pas à enchaîner les résultats avec le roster en place. Danny Ainge a déjà fait son mea culpa et il compte bien trouver les pièces pour faire rebondir son groupe. Avec Evan Fournier et Aaron Gordon, il pourrait compter sur deux joueurs qui attaquent à peine leur prime (28 et 26 ans) et qui ont déjà prouvé par le passé. Reste à savoir combien le Magic va demander en échange. Toujours selon The Athletic, Boston aurait pris le lead sur ce dossier car ils sont prêts à envoyer deux premiers tours de Draft du côté d’Orlando. (aucune information sur une éventuelle protection) Denver serait le challenger numéro un en embuscade. Si cela devait prendre une autre forme, le nom de Marcus Smart a été relayé en Floride. Une info surprenante quand on sait l’importance du pitbull, véritable âme de cette équipe. Le scénario prendrait alors la forme suivante : Marcus Smart irait au Magic, Evan Fournier et Aaron Gordon fileraient du côté de Boston, lesquels utiliseraient leur trade exception. Pour cela, il faudrait malgré tout l’aide d’une troisième équipe pour arrondir les comptes car la trade exception ne peut être utilisée sur plus d’un joueur. À voir qui sera prêt à jouer les entremetteurs et dans quelles conditions ?

Si ce deal se fait, et c’est loin d’être acté, quelles conséquences sur le terrain ? Boston a dû longtemps bricoler au poste 4 lorsque Tatum n’était pas aligné et Tristan Thompson n’a montré aucune complémentarité avec Daniel Theis sous les panneaux. Gordon collerait bien mieux au tableau, même si cela signifierait faire passer le protégé de Kobe en 3. Jaylen Brown repasserait en arrière avec Kemba à la mène. Quid d’Evan Fournier alors ? A moins d’une surprise, on pourrait imaginer un rôle de sixième homme avec des grosses responsabilités, surtout que la second unit de Boston manque de fire power. Selon la forme de certains titus, il pourrait finir les matchs, d’autant qu’il a montré à de nombreuses reprises sa capacité à planter des tirs importants. En défense par contre, il faudra un step-up collectif pour compenser le départ de Smart. Et Orlando dans tout ça ? Marcus Smart est certes un bel apport mais son contrat finit en juin 2022 et on le voit mal prolonger dans un projet de reconstruction, surtout qu’il aura vingt-neuf équipes au téléphone pour négocier. Encore une fois, on préfère mettre des grosses pincettes sur cette rumeur et imaginer plutôt l’envoi de plusieurs picks, ce qui serait beaucoup plus censé pour une jeune équipe qui se cherche un avenir.

Orlando et Boston auraient commencé à causer autour d’un trade qui engloberait Aaron Gordon et Evan Fournier ! Marcus Smart dans les discussions ? On en connaît beaucoup qui préfèreraient envoyer la daronne plutôt que le coeur des Celtics mais c’est le jeu des rumeurs et rien ne dit que cela se confirmera. On reste attentif à tout ce qui se dit et on actualise la page du Woj toutes les cinq secondes.

Source texte : The Athletic