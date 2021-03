Giannis Antetokounmpo ménagé par les Bucks : entorse du genou gauche détectée, risque zéro décrété

Malgré la victoire facile des Bucks contre les Pacers la nuit dernière, on s’inquiète dans le Midwest à propos de Giannis Antetokounmpo. Le Grec a été déclaré indisponible pour ce match en début de soirée et forcément, cela inquiète. On fait le point.

Après la blessure de LeBron James, on a tendance à voir des catastrophes avant même qu’elles n’arrivent. C’est pour ça qu’en voyant Giannis absent pour une blessure au genou, on a commencé à flipper un peu. Plus de peur que de mal pour le Grec, qui semble surtout avoir été mis au repos par les Bucks. C’est donc dans la prudence la plus totale qu’il est resté sur le banc pour assister à la victoire des siens contre Indiana. Cette saison, il n’avait raté qu’un seul match en raison d’une douleur au dos, mais n’avait pas encore été touché au genou. Il n’a d’ailleurs jamais connu de blessures majeures dans toute sa carrière en NBA, ce qui nous fait toucher du bois. Le rythme effréné de cette saison a visiblement des répercussions sur les blessures des uns et des autres et il faut profiter de chaque moment pour pouvoir récupérer un peu. A la suite de l’annonce de l’indisponibilité de Giannis hier soir, le coach Mike Budenholzer a joué la carte de la prudence au micro d’ESPN :

« On espère qu’il reviendra au plus vite, mais on verra d’ici 48 ou 72 heures comment les choses évoluent ».

Dans tous les cas, la franchise ne prendra aucun risque au sujet de sa star. Le double MVP en titre, qui a signé une extension de contrat à 228 millions de dollars cet automne, fait encore une saison de malade avec une moyenne de 29 points par match pour 11,7 rebonds et 6,4 passes décisives et il serait bien dommage de le faire jouer diminué, surtout en vue des Playoffs. Chacun se devra de faire un peu plus pour le groupe et cette nuit, on a vu par exemple le meilleur match de Jrue Holiday depuis son arrivée. En dehors du Grec, l’infirmerie reste assez peu remplie et l’effectif tourne bien. Leur troisième place est solidement gardée malgré les montées en puissance des Hawks et du Heat juste derrière. Le calendrier à venir est bien fourni avec une double confrontation contre Boston puis dans l’ordre : Knicks, Clippers, Lakers, Blazers, Kings, Warriors et Mavericks. Tout cela en un peu plus de deux semaines. Un calendrier délicat qu’il faudra gérer tout en prenant le temps de gérer les organismes, quitte à autoriser un soir de repos de temps en temps. Pour le moment, sans Giannis Antetokounmpo, c’est deux victoires en deux matchs pour les Verts cette saison. Mais en face, c’étaient les Cavaliers et des Pacers amoindris par des blessures.

Pour les Bucks comme pour l’animation de la NBA, on espère un retour le plus tôt possible pour le Grec. Les performances de cette équipe pourraient prendre un coup en cas de longue absence de leur leader. En attendant, on veille au grain sur les dernières updates concernant le double MVP en titre.

