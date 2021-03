Les meilleures actions de la semaine en NBA : Brooklyn vise les étoiles, Nicolas Claxton les a déjà touchées

Comme chaque mardi, la NBA publie les compilations des meilleures actions et des meilleurs dunks de la semaine. Et pour cette Week 13, c’est le sophomore des Nets, Nicolas Claxton, qui fait office de gros point d’exclamation.

Coupez la caméra de votre visio et mettez vous à l’aise devant la nouvelle compil’ des Top Plays de la NBA. Encore 20 minutes de basket plaisir où l’on retrouve les plus belles actions de la semaine écoulée sur les 30 parquets de la Grande Ligue. Allez c’est parti !

TOP PLAYS

Longtemps blessé cette saison, c’est Lauri Markkanen qui a l’honneur d’ouvrir le bal. Ce slam sur la tronche de Moses Brown va vous mettre au parfum pour la suite puisque, juste après, l’intérieur du Thunder en prend encore pour son grade lorsque Nathan Knight monte au panier. Décidément, OKC occupe tout le début de la vidéo. Luguentz Dort réalise un chef d’œuvre défensif grâce à une bonne grosse bâche sur John Wall à 6 secondes de la fin du match. Clutch. On retrouve également le gros dunk de Bam Adebayo sur le pauvre Domantas Sabonis qui a pris cher sur ce coup. Les stars sont aussi au rendez-vous dans cette compilation, avec du grand Kyrie Irving qui fait la diff par un joli spin move, Luka Doncic en mode Luka Magic et Nikola Jokic qui balance des passes D en-veux-tu-en-voilà. A l’honneur également, l’action en soliste de Ja Morant qui va chercher la victoire contre le Heat tout seul comme un grand, ainsi qu’une passe de Trae Young qui a provoqué une faille dans l’espace-temps. Et donc le Momentum de la compilation se trouve à la fin, où James Harden envoie une passe pour Nicolas Claxton qui saute haut, très haut, pour convertir le panier. Un beau combo dans ce derby de New York.

TOP DUNKS

Après les Top Plays, on passe à la compil slam dunk de la semaine en NBA. Bien évidemment, on retrouve les perles d’Adebayo et de Markkanen, mais on a le droit à d’autres merveilles basketballistiques notamment de la part de Zach LaVine. Il est bon de rappeler que l’arrière des Bulls reste la crème de la crème quand il s’agit de balancer du dunk. Jeune référence dans le domaine, Zion Williamson fait également son apparition. Gordon Hayward met le poster de la victoire contre les Kings. Parmi les slams les plus costauds, on retrouve celui de Jaxson Hayes qui vaut le détour, comme le dunk à une main de Miles Bridges. Dans la catégorie violence, l’œuvre de K.J. Martin des Rockets y fait son entrée. Cocorico, au lendemain de son « presque triple-double », Rudy Gobert est mis à l’honneur après s’être défoulé sur l’arceau du TD Garden.

Posez-vous tranquillement, prenez votre sandwich et votre soda, on part pour 20 minutes de bonheur !