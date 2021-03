Le verdict est tombé pour LeBron James : « plusieurs semaines » d’absence, juste assez pour l’avènement d’Alex Caruso comme leader

La sentence est donc tombée, LeBron James sera absent « plusieurs semaines » après sa blessure à la cheville contre Atlanta samedi dernier. La cheville a bien tourné et malheureusement, tout King qu’il est, il va devoir rester sur le flanc pour une durée indéterminée.

Coup dur pour les Lakers, et par extension pour la communauté NBA, puisque la blessure à la cheville de LeBron James est bel et bien sérieuse. The Athletic a ainsi publié un update sur l’état physique du King à la suite de sa blessure et le média américain confirme une entorse de la cheville qui va le mettre à l’écart pendant plusieurs semaines. Alors qu’il n’avait plus connu de longue blessure depuis la saison 2018-2019 et qu’il n’est pas un grand fan des mises au repos, BronBon va donc devoir être contraint à rester sur le bas-côté pendant un bon moment.

Developing – LeBron James is initially expected to miss several weeks due to his high right ankle sprain, sources tell @ShamsCharania. 📚: https://t.co/kJdYXQh00e pic.twitter.com/XSE9G3eEbQ — The Athletic (@TheAthletic) March 22, 2021

On en oubliait presque que LeBron est un daron de 36 ans au vu de ses performances de MVP, et sa cheville vient de nous le rappeler brutalement. Après Anthony Davis, les Lakers perdent leur deuxième star, et l‘équipe sera donc orpheline de ses deux leaders pour une durée indéterminée. Pour le moment, sans les deux mastodontes, cela s’est résulté par deux défaites en deux matchs (contre Atlanta donc, puis contre Phoenix). Le podium de l’Ouest est maintenant compromis, et il faut désormais espérer que l’équipe tienne la route assez longtemps sans eux pour accrocher un vrai spot intéressant pour les Playoffs. Si la date de retour pour AD n’est pas encore connue, on peut espérer que LBJ puisse revenir au mieux dans un mois, une certaine période à tenir sans lui mais suffisamment de temps pour rattraper un retard potentiel par rapport à l’objectif initial de se situer en haut de tableau en fin de régulière.

En tout cas, on sent que les Lakers ne veulent évidemment pas prendre de risque. Toujours selon The Athletic, l’âge avancé de LeBron est une raison sérieuse de faire preuve de prudence. La franchise californienne traitera son cas avec beaucoup de précaution et ne précipitera pas son retour sachant que le plus important n’est pas la fin de la saison régulière mais avant tout les Playoffs, pour lesquels les Lakers sont encore en bonne posture pour se qualifier malgré les contraintes qui font leur apparition jour après jour. Les Angelinos font effectivement face à une avalanche de blessures cette saison et personne n’est épargné, que ce soient les têtes d’affiches, les piliers du cinq majeur et même les chauffeurs de banc.

Désormais, tout le monde va devoir sur-performer chez les Lakers pour que l’équipe ne perde pas le rythme malgré l’absence du King. On sait que plus tôt reviendra LeBron mieux ce sera pour LAL, mais précipiter les choses pourrait-être très contreproductif, et ça les Lakers le savent.

Source texte : The Athletic