Tobias Harris a activé le mode patron en scred : le retour de Joel Embiid peut attendre, les Sixers sont entre de bonnes mains

Et si, finalement, c’était Tobias Harris le plus grand snub du All-Star Game 2021 ? Depuis la reprise du championnat, en l’absence de Ben Simmons et de Joel Embiid, l’ailier fort des Sixers se distingue comme la force majeure de son équipe, équipe qui se maintient tant bien que mal à la première place de la Conférence Est. Retour sur les perf’ taille patron de Tobi.

Lors de leur dernière rencontre en date, les Sixers ont tenu la dragée haute aux Knicks, juste après avoir écrabouillé les Kings (129-105). Le point commun de ces deux rencontres ? Un Tobias Harris en feu. En effet, depuis le All-Star Break, les résultats des Sixers reposent beaucoup sur les perfs de son ailier (très) fort. Et même avec le retour de Ben Simmons, c’est Tobi qui prend les choses en main. Se considérant snobé en raison de sa non-participation au All-Star Game, l’ancien Clipper prend sa revanche et montre cette saison et plus que jamais que Philly ne se résume pas au duo Ben Simmons / Joel Embiid.

Tobias Harris depuis la blessure de Joel Embiid : 25,3 points

8,8 rebonds

5,3 passes

52% au tir

53% à trois points

100% aux lancers 4 matchs

3 victoires

1 défaite (prolongation vs Bucks) On appelle ça STEP… UP ! 👏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 21, 2021

« I’m an All-Star », voilà ce qu’a crié le principal intéressé après un slam sur Reggie Bullock lors d’une autre victoire des siens contre les Knicks, le 17 mars dernier. Au retour du All-Star Break, il a ainsi clamé haut et fort qu’il a été selon lui le principal oublié des votes pour l’édition 2021 du ASG. Homme de l’ombre mais fulminant dans les moments-clés, Tobias Harris fait partie de ces joueurs réguliers, piliers de leur équipe, mais qui passent toujours à la trappe dans les discussions All-Star. Pourtant, à sa dixième saison en NBA, il réalise actuellement ses meilleures performances en carrière depuis sa dernière saison aux Clippers,juste avant son trade pour Philadelphie. Avec 20,7 points de moyenne, il a terminé seulement deux matchs sous la barre des 20 points depuis le début de la deuxième partie de saison et sur la période, il finit également avec un minimum de 30 au plus-minus à deux reprises. Deux indicateurs qui montrent son importance dans les plans de Doc Rivers en l’absence de Joel Embiid. Son entourage ne manque d’ailleurs pas de rappeler à quel point Tobi est essentiel à l’équipe et, qu’effectivement, il a été un grand snub de la dernière édition du All-Star Game. « Il aurait dû être All-Star » a déclaré Ben Simmons à ESPN, qui ajoute que « s’il jouait dans une autre équipe, il ferait de bien meilleurs chiffres » en faisant référence au fait que Tobias est le « troisième homme » derrière le meneur australien et Embiid. Ce qui voudrait dire indirectement qu’il a les épaules pour un bien meilleur rôle. « Tobias avait autant de mérite d’être appelé que tout ceux qui l’ont été » a renchéri le coach Doc Rivers. En somme, ne pas être appelé a été, paradoxalement, un élément-clé pour repropulser Tobias Harris vers son plein potentiel. De figure de taulier derrière le grand duo, il pourrait aujourd’hui devenir l’officiel troisième élément d’un Big 3 pour les Sixers. A noter qu’en parlant de Big 3, celui des Nets (bien que peu réuni depuis le début de saison) n’a toujours pas pu décrocher Philly de son trône de la Conférence Est, et ce notamment grâce à un Tobias Harris en feu et qui tient à garder la maison au chaud en attendant le retour de son pivot camerounais. « C’est l’anniversaire de Joel. Et je tenais à faire en sorte qu’il mange son gâteau en paix et qu’il profite de cette journée » avait déclaré l’ailier fort des Sixers après cette même victoire face aux Knicks.

Partis pour rester au sommet de l’Est, les Sixers ont construit une réelle machine de guerre depuis le début de saison. Le retour de Joel Embiid viendra s’ajouter à un Ben Simmons qui reste dans ses gammes et donc un Tobias Harris en feu complet, et qui compte bien rester dans ses standards actuels encore un bon moment. Une régularité assez unique en NBA cette saison que même les Nets, principal concurrent dans leur conférence, ne peut pas se targuer de posséder en raison du départ de saison plus confus que celui de la franchise de la ville de l’amour fraternel. Pour Tobias Harris, poursuivre sur ces performances en Playoffs serait un très bon moyen de marquer définitivement les esprits, dans le but à la fois de soutenir au mieux le duo star de la franchise pour aller concourir pour le titre mais dans un but plus personnel d’obtenir à court terme le statut qu’il semble de plus en plus mériter.

Avec 22,7 points de moyenne depuis le All-Star Break, Tobias Harris montre à quel point il est un joueur majeur de la Ligue malgré l’ignorance à son sujet du public et de la Ligue qui, en ce qui concerne Philly, n’ont d’yeux que pour le duo Ben Simmons / Joel Embiid. Une façon de montrer qu’il vaut bien mieux qu’un simple rôle de role player de luxe et qu’il faudra compter sur lui pour être l’un des hommes forts de cette fin de saison.

Source texte : ESPN / NBC / Basketball-Reference