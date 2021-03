Ça se bouscule pour Aaron Gordon à 3 jours de la deadline : Orlando va avoir l’embarras du choix

A 72 heures de la trade deadline, le Magic peaufine encore sa stratégie. Si Nikola Vucevic et Evan Fournier pourraient finalement finir la saison à Orlando, Aaron Gordon est plus que jamais au coeur des rumeurs de transfert. A bientôt pour d’autres pléonasmes à la sauce NBA !

On sent l’odeur de la poudre et des Woj bombs alors que la trade deadline arrive dans quelques jours seulement. Les joueurs qui sont annoncés sur le départ sont donnés partants pour environ la moitié des franchises de la Ligue à l’instar de Lonzo Ball. C’est aussi le cas d’Aaron Gordon qui commence à avoir l’habitude bien qu’il n’ait encore jamais changé de franchise depuis son arrivée en NBA en 2014. Selon Kevin O’Connor de The Ringer, pas moins de cinq franchises seraient sur la piste de l’ailier du Magic. Parmi elles, on retrouve un peu de tout avec des prétendants au titre, des équipes en reconstruction et des franchises au fond du trou. Qu’importe leur situation et leur projet, toutes veulent Aaron Gordon pour renforcer leur effectif ou carrément pour le mettre au centre de leurs ambitions. De son côté, le Magic espère au moins pouvoir obtenir des jeunes joueurs prometteurs et un premier tour de Draft en contrepartie.

Sources: The Rockets, Warriors, Celtics, Timberwolves, and Trail Blazers have all had talks with the Magic for Aaron Gordon. https://t.co/Oxqp8VMeLd — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) March 21, 2021

On commence avec les Celtics qui auraient trois cibles lors de cette deadline : John Collins, Bogdan Bogdanovic et donc Aaron Gordon. Mais comme pour l’intérieur des Hawks, Danny Ainge hésite encore à mettre le prix pour obtenir un joueur qui n’ajoute pas beaucoup de spacing. A l’Ouest, ce sont les Rockets qui semblent les plus chauds. Les Fusées ont fait voler leur roster en éclat ces derniers mois et cette reconstruction pourrait se poursuivre avec le finaliste du Slam Dunk Contest 2016. Houston aurait proposé un échange avec Victor Oladipo pour permettre à ce dernier un retour en Floride mais il faudra trouver d’autres compensations alors que le crooner n’a plus que quelques mois de contrat. Trouver une troisième équipe à impliquer dans ce trade serait aussi une solution. Autre bonnet d’âne de la Ligue, les Wolves seraient également intéressés par l’ailier fort mais la monnaie d’échange offerte par les Loups reste encore à déterminer. Plus haut au classement de l’Ouest, ce sont les Warriors qui ont aussi fait part de leur intérêt pour Aaron Gordon. La franchise de la Baie est prête à proposer Kelly Oubre Jr. en échange avec ses moyennes de 14,8 points et 5,8 rebonds par match à San Francisco, soit un rendement semblable à celui d’AG avec Orlando. Les Dubs pourraient même ajouter des tours de draft ou Jordan Poole pour conclure un deal. Enfin, contender surprise pour le titre, les Blazers on également des vues sur le pilote de drone pour renforcer un peu plus leur frontcourt dans la course au titre alors que The Athletic signale que l’on peut aussi ajouter les Nuggets dans la short list des équipes intéressées.

Pour le moment, aucune de ces six franchises ne sort vraiment du lot. Le Magic a ouvert les discussions avec chacune d’entre elles et les choses vont évoluer d’ici le 25 mars. Mais ce qui est clair, c’est qu’il est fort probable qu’Aaron Gordon porte le maillot d’une autre équipe à partir de la la semaine prochaine. Orlando pourrait ainsi se décharger de ses deux années de salaire restantes s’élevant aux alentours de 35 millions de dollars, dans le cadre de son contrat de 80 plaques sur quatre ans signé en juin 2018.

Avec d’autres joueurs tels que John Collins ou Lonzo Ball, Aaron Gordon sera malgré lui l’un des principaux animateurs de cette trade deadline. Si pour le moment les tractations ne sont qu’au stade de la discussion, les choses pourraient se décanter dans les heures à venir.

Sources texte : The Ringer, The Athletic, Yahoo Sport, Bleacher Report