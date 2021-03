John Collins, l’un des gros dossiers à surveiller : agent libre cet été, présent dans les rumeurs de trade, quel avenir pour JC ?

C’est une situation assez particulière qui a pris place entre John Collins et les Hawks d’Atlanta. Agent libre restreint cet été, l’ailier-fort a depuis longtemps fait part de ses exigences salariales mais sa franchise actuelle ne semble pas encore prête pour répondre à ses demandes, ce qui est délicat car Collins représente un élément important de l’équipe. Résultat, son nom se retrouve dans les rumeurs à l’approche de la trade deadline.

Cela va être l’un des gros dossiers à suivre lors de la prochaine intersaison, mais déjà lors des prochains jours. John Collins, qui tourne à 18 points et 8 rebonds avec Atlanta cette année, sera agent libre restreint cet été et cherche à décrocher un contrat max. Les Hawks, qui lui avaient proposé un deal de 90 millions de dollars lors de la dernière intersaison, deal refusé donc, ne semblent pas très chauds pour satisfaire ses exigences pécuniaires. Associé à Clint Capela dans la raquette des Hawks, ses stats sont en baisse par rapport à l’année dernière (21,6 points, 10,1 rebonds) mais Collins reste un joueur talentueux qui a son importance chez les Faucons, actuellement sur une bonne dynamique depuis la prise de fonction du nouveau coach Nate McMillan (six victoires de suite, bilan de 20-20). Cependant, dans un tel contexte, son avenir est incertain avec la trade deadline qui approche à grands pas.

🚨 Les Wolves sur le dossier John Collins, ça se confirme. Le management de Minnesota pourrait récupérer les Bird Rights de Collins et mieux diriger les négociations de cet été, comme ce fut le cas avec Beasley et Hernangomez récemment. Pression sur Rosas, qui doit se bouger. pic.twitter.com/WFKabOSZgR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

Devant cette situation, bien évidemment que quelques équipes ont décidé de tâter le terrain. Selon ESPN, les Timberwolves ont montré de leur intérêt à la franchise d’Atlanta mais on voit mal les deux franchises trouver un accord sur la contrepartie. Les Hawks chercheraient un choix élevé à la Draft ou un jeune joueur talentueux selon The Athletic, ce qui complique les choses pour les Loups (leur premier choix 2021 appartient aux Warriors à moins qu’il termine dans le top-3, et ils ne lâcheront pas un Anthony Edwards par exemple). On a aussi entendu les Celtics dans les rumeurs et quelques autres franchises, mais la situation contractuelle de Collins ne facilite pas forcément un transfert, lui qui attend donc un très gros chèque alors qu’il touche aujourd’hui 4,1 millions de dollars. En somme, il y a relativement peu de chances de voir Collins partir avant la trade deadline cette saison, d’autant plus qu’Atlanta veut retrouver les Playoffs et n’aura que des ressources limitées pour le remplacer en cas de départ. On devrait plutôt assister à un beau feuilleton cet été, à l’ouverture de la Free Agency, où Collins sera l’un des joueurs les plus en vue sur le marché. En tant qu’agent libre restreint, le front office d’Atlanta aura quand même une sérieuse option pour le garder, en s’alignant sur la meilleure offre proposée par une autre franchise. Les Hawks espèrent juste que personne ne mettra un contrat max sur Collins. Selon ESPN, les Hawks ne seraient pas vraiment ravis de proposer autant à JC, justement pour la simple et bonne raison qu’ils auraient cédé à 100% à la volonté du joueur dans les négociations. Et puis les Hawks ont déjà lâché des dollars lors de la dernière intersaison pour tenter de faire un grand pas en avant cette année, tout ça alors que Trae Young est toujours dans son contrat rookie (jusqu’en 2022), ce qui impliquera de lui offrir un meilleur salaire à l’avenir pour le garder. Donner le max à John Collins obligerait donc la franchise à faire des sacrifices par ailleurs lors des prochaines saisons.

Le dossier John Collins est donc très épineux. Transfert à la deadline ? Prolongation de contrat ? Départ à la Free Agency ? Voici les trois options potentielles et à l’heure de ces lignes, difficile de dire comment tout ça va se terminer. En tout cas, d’ici au 25 mars, on vous conseille de suivre ce dossier de près.

Source texte : ESPN / The Athletic