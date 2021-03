NBA Trade Deadline 2021 : quelle shopping list pour chaque équipe ? Apéro TrashTalk

La NBA Trade Deadline, c’est dans un petit peu plus d’une semaine alors forcément, on vous propose de prendre l’Apéro pour parler de tout ça. Après un premier rendez-vous hier soir, on se retrouve déjà pour une heure de discussion supplémentaire autour de ce moment de la saison toujours très excitant.

Ici-même, le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Mardi, on a surtout voulu se poser sur les joueurs potentiellement transférables lors de la NBA Trade Deadline à venir. Mais aujourd’hui, place aux équipes. 30 franchises, 30 cas différents, avec des objectifs spécifiques. On a donc décidé de faire la shopping list de chacune d’entre elles, parce que c’est le meilleur moyen d’avoir tout ce qu’il faut en tête pour les jours à venir. Boston, ça bouge ? Les Kings, qui reste ? Les Spurs au taquet ? Miami au buzzer ? Petit bonus pour les Clippers ? Voici le genre de questions qu’on se pose alors que les rumeurs s’intensifient progressivement jusqu’à la date butoir du 25 mars prochain. Allez, on attaque, et il y en a pour tout le monde.

Vous connaissez la formule. On s'installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie.