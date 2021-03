Killian Hayes sur le chemin du retour : gros progrès dans la rééducation, tout le monde chante la Marseillaise à Detroit

Éloigné des parquets depuis début janvier, Killian Hayes peut reprendre les activités basket et sera réévalué dans trois petites semaines pour ensuite potentiellement faire son retour. Forcément, on a le sourire ce matin à l’idée de voir le prospect français reprendre du service.

Passer de Frenchie le plus haut drafté de l’histoire avec une septième position en 2020 à passer la quasi-totalité de sa saison rookie à l’infirmerie est le genre de scénario qui peut en frustrer plus d’un. Une subluxation de la hanche – soit une dislocation partielle – plus tard, Killian est désormais prêt à reprendre les activités basket et ça, c’est quand même une grande nouvelle. On remercie Omari Sankofa II du Detroit Free Press pour nous apporter un rayon de soleil en ce mercredi nuageux.

« Le staff médical des Pistons a évalué la progression de Killian Hayes dans sa rééducation concernant sa subluxation de la hanche, et les résultats montrent des progrès significatifs et une avancée vers la guérison. Killian Hayes peut reprendre les activités basket sur le parquet et va débuter une phase progressive vers un retour aux entraînements avec contact avant de revenir pour les matchs. Le processus de rééducation va durer encore trois semaines, puis il sera de nouveau évalué. »

Killian Hayes update: He’s been cleared for basketball activity and will be reevaluated in another three weeks pic.twitter.com/dWP3A80rll — Omari Sankofa II (@omarisankofa) March 16, 2021

Avant sa blessure, on ne peut pas dire que Killian réalisait le début de saison que l’on attendait avec Detroit. Avec ses moyennes de 4,6 points à 27,7% au tir et 3,6 passes en 21 minutes de jeu et sept rencontres disputées au total, il pouvait questionner sur son efficacité. Mais il faut rappeler qu’il n’y a pas eu de période de transition entre son ancien club, Ulm, et Detroit. Contexte sanitaire oblige, aucun match de Summer League n’a eu lieu et les camps d’entraînement ont été raccourcis. Autant dire que prendre le rythme NBA, sans effectuer de matchs toujours très utiles pour les rookies, c’est pas facile. C’est comme si on savait à peine nager la brasse et qu’on nous jette dans une piscine olympique avec obligation de faire le dos crawlé.

Durant son absence, Detroit a connu quelques changements. À son arrivée chez les Pistons, Killian Hayes pouvait compter sur deux mentors plus qu’importants pour lui. Deux bonhommes qui n’ont pas eu le titre suprême mais deux gars qui ont connu pas mal de galères. On parle ici de Derrick Rose et Blake Griffin. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte ou qui ont arrêté de suivre la NBA suite à la blessure de Killian (dafuq ?), ses deux mentors ne sont plus à Detroit. Derrick a rejoint les New York Knicks en février et Blake Griffin a signé chez les Brooklyn Nets. C’est donc sans eux et avec une vraie concurrence (Dennis Smith Jr. est arrivé, Delon Wright est devenu le meneur titu, le rookie Saben Lee montre de bonnes choses) que Killian va devoir effectuer son retour sur les parquets. Il pourra cependant continuer de compter sur l’autre Frenchie de l’équipe, Sekou Doumbouya, pour retrouver confiance en son jeu et s’adapter du mieux possible. Enfin, il ne faut pas oublier que le coach Dwane Casey n’avait pas hésité à faire confiance à Killian en le mettant titulaire dès le début de la saison. Plutôt un bon signe.

Voilà une bonne nouvelle concernant notre Kiki national. Il se prépare et compte bien revenir en forme ! Mais il ne faut surtout pas se précipiter, car la hanche c’est fragile. Alors prends ton temps Killian, et montre ce que tu sais faire à ton retour.

