NBA Trade Deadline 2021 : quels joueurs vont être transférés ? Apéro TrashTalk

Dans le calendrier cyclique de la NBA, le prochain temps fort de la saison correspond à la trade deadline. Cette année, les franchises auront jusqu’au 25 mars pour effectuer leurs ajustements et tenter de mettre la main sur l’élément qui manquait à leur roster pour aller au bout. On fait le tour de toutes les dernières rumeurs dans l’Apéro TrashTalk.

Entre les joueurs qui arrivent en fin de contrat et les contenders qui veulent se renforcer au buzzer avant de se tourner vers les Playoffs, la trade deadline nous réserve souvent de jolies surprises en NBA. Il n’y a pas de raison que ça change cette année avec déjà pas mal de dossiers chauds à une dizaine de jours de la fin de période des transferts. En vrac, Andre Drummond et LaMarcus attendent toujours de connaître leur prochaine destination puisque leurs franchises respectives ont décidé de ne plus les faire jouer avant de leur avoir trouvé une porte de sortie. Focus aussi sur Aaron Gordon qui fait partie des rumeurs de transfert depuis sa naissance ou sur DeMar DeRozan et P.J. Tucker qui arriveront en fin de contrat cet été. Pour la petite touche française, on s’intéressera également aux options pour Evan Fournier qui pourrait aussi changer d’adresse dans quelques semaines. Du côté des franchises, attendez vous à voir du mouvement du côté de Boston, San Antonio, Sacramento ou encore Cleveland qui ont prévu de faire bouger un peu les lignes cette saison. Chacun son objectif mais l’effet est le même, une trentaine de joueurs peuvent déménager en un claquement de doigts pour redistribuer les cartes à un gros tiers de la fin de la saison régulière. Faites vos jeux !

