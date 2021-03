Preview de la soirée NBA : Houston a rendez-vous avec l’Histoire, mais pas dans le bon sens

À chaque nuit de NBA sa preview avec son lot de news, de joueurs absents et d’attentes. Sept matchs au programme ce soir en NBA avec un duel entre les Celtics et le Jazz dès 0h30 pour bien nous mettre en jambes.

00h30 : Celtics – Jazz : C’est la grosse affiche de cette nuit entre Boston – 5è à l’Est – et Utah – 1er à l’Ouest. Le Jazz, qui accuse un petit coup de moins bien, en est à 3 défaites sur ses 5 derniers matchs. Simple alerte pour la meilleure équipe de la Ligue, qui aura forcément à cœur de se lâcher pour réaffirmer sa domination sur la concurrence lors de cette première moitié de saison. Les Celtics auront fort à faire face à un Rudy Gobert MONS-TRU-EUX, qui a établi lors du précédent match, le record de rebonds sur un match de la franchise de l’Utah avec pas moins de 28 ballons captés. On pourra compter sur Marcus Smart, fraîchement de retour, pour « essayer » de museler Donovan Mitchell, du moins le ralentir.

1h : Heat – Cavaliers : Avec Bam Adebayo qui est listé probable pour Miami, on peut difficilement imaginer une autre issue qu’une quatrième défaite à la suite pour les Cavs. Miami, qui chauffe avec Jimmy Butler candidat au titre de joueur de la semaine (non-décerné car semaine trop courte après le All-Star Game), va tenter d’asseoir sa 4è place à l’Est face à une équipe de Cleveland qui pointe à la 12è place de cette même Conf’.

1h : Rockets – Hawks : Les Hawks se déplacent à Houston dans l’objectif de poursuivre leur magnifique lancée de 5 victoires à la suite. Attention car un record peut être égalé ce soir. Si les Rockets perdent, ils seront sur une série de 17 défaites consécutives, ce qui égalerait le record de 1968 à l’époque où ils étaient encore appelés les San Diego Rockets. Vaincre ses Fusées, qui sont sur une série hallucinante de 16 victoires défaites relève de l’exploit ordinaire. On pourrait ramener des U15 que l’affaire serait réglée. Atlanta, qui devra faire sans Clint Capela, n’aura sans doute aucun mal à se défaire des Rockets bien trop frêles en ce moment. Côté Houston, des joueurs sont questionnables comme Christian Wood et d’autres sont sûrs de ne pas être en tenue ce soir, John Wall et Eric Gordon notamment. C’est triste à voir cette franchise marquante des années 2010 s’effondrer et ne pas voir le bout du tunnel. Et a priori, ce n’est encore pas ce soir que ça va changer.

1h : Sixers – Knicks : Les Sixers, sans Embiid, retrouveront cette nuit les Knicks, qui viennent d’être battus par les Nets. Attention quand même à New York, emmené par son All-Star, Julius Randle, encore auteur de 33 points et 12 rebonds la nuit passée. Il faudra probablement envoyer Ben Simmons en mission pour calmer le poil à gratter de cette Conférence Est cette année. Le potentiel meilleur défenseur de l’année devra essayer de contenir notre ami Julius si les Sixers veulent mettre toutes leurs chances de leur côté pour gagner.

2h : Bulls – Thunder : Oklahoma se déplace à Chicago pour tenter de gagner des places dans cette très disputée Conférence Ouest. Ils peuvent compter sur leur nouveau meilleur joueur, Aleksej Pokuševski. Le rookie a inscrit 23 points et 10 rebonds face aux Grizzlies, le plus jeune joueur de l’histoire de la franchise à réaliser un double-double avec KD. Shai Gilgeous-Alexander est également de la partie face à des Bulls qui jouent pour se rapprocher de la fatidique 8è place, synonyme de play-in. Chicago pourra s’appuyer sur un effectif homogène. Pour preuve, lors de leur victoire contre Toronto, 9 joueurs ont inscrit plus de 10 points, ce qui ne leur était pas arrivé depuis 1971.

3h : Blazers – Pelicans : Match synonyme de retour pour C.J. McCollum, qui revient de sa fracture au pied. Nul doute que Cijay n’hésitera pas une seule seconde à fêter ce match avec des bombes lâchées du parking. Avec Damian Lillard, ils auront fort à faire face à une équipe de New Orleans qui reste sur deux belles victoires consécutives. Après avoir mis 34 points à Cleveland, ils n’ont pas hésité à en coller 20 au Clippers hier. Si des enfants regardent ce match, évitez de leurs faire voir le secteur intérieur. Parce que des duels entre Enes Kanter et la doublette Zion Williamson – Steven Adams, rien que d’évoquer les noms on peut avoir des douleurs aux côtes.

3h30 : Lakers – Timberwolves : On finit cette nuit NBA par un match qui semble indiquer une victoire des Lakers. Toujours sans présence d’Anthony Davis, probablement out encore un mois de plus, les Lakers devront assurer dans ce back-to-back face à Minnesota. Les Wolves pourront compter sur la présence de leur rookie Anthony Edwards, auteur de 34 points dans la victoire face à Portland, pour aller chercher cette victoire symbolique face au King LeBron James, mais on ne donne pas très cher de la peau des loups cette nuit au Staples Center.

Encore une belle nuit de NBA à suivre avec ses retours et ses rendez-vous avec l’Histoire. Alors on prépare son café, son plaid et on se regarde ça tous ensemble.

Source texte : basketball-reference.com