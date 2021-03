NBA Top Plays de la semaine : Anthony Edwards a encore fait des siennes pour notre plus grand plaisir

Aujourd’hui, nous sommes mardi et comme à l’accoutumée, la NBA nous offre la compilation tant attendue des meilleures actions de la semaine. Et cette fois encore, le rookie des Wolves Anthony Edwards a fait deux apparitions qui valent le détour.

Et voilà, la compil des Top Plays de la semaine est sortie aujourd’hui. Dix minutes d’orgie à base de dunks, de clutchitude et de passes acrobatiques qui ont animé la semaine écoulée. Que vous soyez en pause à votre bureau ou de retour à la maison après une grosse journée de cours, installez-vous tranquillement et admirez les plus belles actions de la Ligue de la semaine passée.

On ouvre le bal avec le buzzer-beater de Tony Snell qui a fait du bien à cette équipe d’Atlanta en pleine remontée au classement à l’Est. On a aussi du lourd en matière de passes avec une magnifique galette de Jamal Murray pour Nikola Jokic, ainsi qu’une belle feinte signée Ja Morant, qui visiblement a bien étourdi Russell Westbrook. Dans les joueurs paumés, on a aussi Dejounte Murray qui, embarqué par une magnifique feinte de Luka Doncic, cherche encore où est passé le génie slovène. Parmi les autres faits marquants, on a encore droit à deux bons gros slams de la part d’Anthony Edwards. Dans la victoire comme dans la défaite, le rookie du Minnesota trouve toujours le moyen de se montrer spectaculaire.

C’est donc parti pour dix minutes de plaisir avec les Top Plays de la semaine. On se pose tranquillement devant ces actions spectaculaires qui nous rappellent pourquoi la NBA est le plus grand show du monde.