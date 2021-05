C’est l’heure de se faire le Top 50 des plus gros dunks de la saison : ambiance marteau, ambiance poster, mais surtout beaucoup de violence

Entre les matchs à mater, les récaps à taper et les news du Woj à analyser, on se garde quand même quelques minutes pour aller mater une petite compil’ sympatoche des plus beaux dunks de la saison écoulée. Tous les cadors sont là et la grande question que vous vous posez c’est bien sûr : plutôt Anthony Edwards ou Miles Bridges en numéro un ? Il faudra regarder la vidéo petit malin.

Ce beau panel d’adrénaline, de destruction et d’intensité nous vient de Max Frishberg, qui a bossé sur des projets vidéo avec Nike mais aussi Bleacher Report. On part pas sur n’importe qui non plus hein. Au programme, un beau Top 50 des plus beaux dunks de la saison 2020-21. Sans surprise, tous les candidats aux highlights sont présents : Russell Westbrook sur Bismack Biyombo, John Collins sur Jarrett Allen, Terry Rozier qui écrase Kevin Durant, Rui Hachimura en transition sur Anthony Davis ou encore Rudy Gobert qui apprend le français à Giannis Antetokounmpo, il y a du très beau monde. Et le duo Miles Bridges-Anthony Edwards alors ? On ne les a évidemment pas oublié (Clint Capela et Yuta Watanabe non plus sans doute) et ils sont même très haut mais ne comptez pas sur nous pour vous dire qui aura la première place de ce classement. Chacun se fera son avis. Du Windmill, du Reverse, du Tomahawk, à une ou deux mains, en contre-attaque mais surtout dans le trafic, il y en a pour tous les goûts. Et il y a la blinde de All-Stars qui se font postériser dans tous les sens, histoire d’ajouter une cerise sur ce gâteau déjà bien crémeux. (Giannis, AD, KD, Vucevic, Gobert…) On a beau les voir chaque matin en faisant le Top 10, on ne se dit pas qu’il y en a autant en fin de saison. Tomar, poster, marteau, dunk, jam, appelez ça comme vous voulez mais pensez bien à la dose de Doliprane que doivent prendre ceux qui passent en-dessous car ça doit faire bien mal, au moins à l’intérieur. En attendant de voir ce que nous réservent les Playoffs, autorisons-nous un dernier regard en arrière pour savourer proprement.

Il est beau, il est chaud, c’est le Top 50 des plus gros dunks de la saison 2020-21. Ils ont ôté les toiles d’araignée du plafond et ont laissé un souvenir à ceux qui tentaient de les suivre. Cela dure un peu plus de sept minutes, et on peut vous jurer qu’on ne voit pas le temps passer.

Source vidéo : Twitter /@MaxaMillion711