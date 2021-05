Donovan Mitchell jouera le Game 2 contre Memphis : jurisprudence du Game 1, on attendra l’heure du match pour en être sûr

Après son absence plus ou moins floue lors du Game 1 du premier tour des Playoffs face aux Grizzlies, Donovan Mitchell a annoncé qu’il serait bien de la partie pour le deuxième round qui a lieu demain. Les Jazzmen disent oui et retrouvent espoir en la vie.

Donovan Mitchell avait les crocs, ce dimanche, lors du premier tour des Playoffs entre le Jazz et les Grizzlies. En civil sur la touche, il a pu voir son équipe perdre à la surprise générale face au spot 8 de la Conférence Ouest, le tout en partant ultra giga méga favori en tant que meilleur bilan de toute la NBA. Eloigné des parquets depuis le 16 avril dernier à cause d’une entorse de la cheville gauche, Spida n’a en effet pas pu faire son grand retour du fait d’un imbroglio avec le staff médical du Jazz, qui a décidé après le shootaround d’avant-match de ne pas l’autoriser à y participer. Alors que Rudy Gobert et Bojan Bogdanovic avaient clamé haut et fort leur regret de ne pas avoir pu compter sur leur coéquipier, Donovan Mitchell a lui-même fait part de son incompréhension quant à sa mise à l’écart alors qu’il se sentait prêt à envoyer du gros double-pas des familles.

« Pour moi, pour mon équipe, j’étais vraiment frustré et contrarié de ne pas pouvoir jouer. Je suis un compétiteur. Je me sentais prêt à y aller et malheureusement, le staff a pensé que je ne l’étais pas. Il n’y a pourtant pas eu de rechute. » « Le plus important pour nous est d’aller de l’avant. Nous avons perdu le premier match et, excusez mon langage, mais nous avons des merdes à gérer. » — Donovan Mitchell à ESPN.

Mais toute cette histoire est désormais dans le rétro puisque Utah a annoncé que son arrière fétiche ferait son retour, le vrai, lors du game 2 qui a lieu dans la nuit de demain. Un come-back qui va faire énormément de bien au Jazz car il est hors de question pour les hommes de Quin Snyder, qui veut miser sur mémoire courte rimant avec grande équipe, de partir à Memphis en affichant 0-2 au compteur. On parle quand même d’une araignée qui vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière avec 26,4 points, 4,4 rebonds et 5,2 assists de moyenne, tout ça en career high. Et face aux Grizzlies, on a vu des leaders longtemps en difficulté entre adresse désastreuse, pertes de balles et problèmes de fautes. Pas terrible et pas aidant pour renverser la tendance qu’avait pris la rencontre, à savoir la victoire des Oursons véritablement devenus Grizzlies au meilleur moment de la saison.

Donovan is available to play in Game 2. — utahjazz (@utahjazz) May 24, 2021

« Si vous regardez Ted Lasso (série télé comique américaine, NDLR), parfois, votre animal préféré est le poisson rouge parce qu’il a une mémoire de dix secondes, et c’est ce que nous devons être désormais. Nous devons aller de l’avant et penser au deuxième match. » — Quin Snyder, entraîneur du Jazz, à ESPN.

Quinn Snyder, Be a Goldfish Ted Lasso reference https://t.co/RONgvkRpY1 — Alan Christensen (@alanchr5412) May 25, 2021

Donovan Mitchell face à Ja Morant, on n’attendait que ça pour avoir un premier tour des Playoffs 100% plaisir de tous les côtés. L’arrière de 24 ans dispose en plus du statut de favori avec sa franchise de toujours, qui a bouclé la saison régulière en tant que meilleure équipe de la Ligue. Maintenant, il n’y a plus qu’à comme on dit.

Source texte : ESPN