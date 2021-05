C’est le flou autour de Donovan Mitchell : absence surprise au Game 1, Spida frustré, on a connu mieux pour démarrer les Playoffs

Absent depuis mi-avril à cause d’un gros bobo à la cheville, Donovan Mitchell se sentait prêt pour faire son grand retour lors du Game 1 du premier tour de Playoffs entre le Jazz et les Grizzlies. Mais au final, Spida est resté sur la touche une nouvelle fois, à la grande surprise de ses copains.

Le Jazz aurait sans doute espéré une meilleure entame pour ses Playoffs 2021. Abordant ces derniers dans le costume de meilleure équipe de la saison régulière, les Mormons ont lâché le Game 1 devant leur public, un Game 1 dans lequel Donovan Mitchell aurait fait du bien s’il avait pu être sur le terrain. Mais non, encore une fois, Spida fut contraint de regarder ses copains se débrouiller sans lui. Et on imagine qu’il a dû bouillir à l’intérieur. Car suite au shootaround quelques heures avant le début du premier match de la série, Mitchell avait annoncé qu’il était prêt pour faire son grand retour sur les parquets. Pour rappel, l’arrière n’a pas joué la rencontre depuis sa blessure à la cheville le 16 avril dernier. Une longue absence qui semblait donc sur le point de s’arrêter, jusqu’à cette news balancée par ESPN aux alentours de 2h du matin la nuit dernière : le staff a estimé que Mitchell n’était pas en état de participer au Game 1. « Une grande surprise » pour Rudy Gobert, une grande frustration pour Donovan, et une préparation forcément perturbée pour le Jazz. Vraiment pas top pour entamer les Playoffs dans de bonnes conditions.

Quin Snyder says Jazz medical staff met with Donovan Mitchell after shootaround and decided to hold him out of Game 1. He acknowledged that Mitchell, who declared himself “ready to go” when he talked to media post-shootaround, isn’t pleased with the decision. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 23, 2021

« Évidemment qu’il nous manque, surtout en Playoffs. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, honnêtement, entre lui et le staff pour qu’il ne joue pas. Vous devriez lui demander. » – Bojan Bogdanovic, via The Salt Lake Tribune

Chelou tout ça. Et du coup forcément, on se demande comment cette situation va évoluer car le Jazz est déjà sous pression après sa défaite dans la première manche. Le staff d’Utah va continuer à évaluer Donovan jour après jour avant de lui donner enfin le feu vert. Le Game 2 entre les Mormons et les Grizzlies est prévu dans la nuit de mercredi à jeudi, toujours à Salt Lake City, un match que les premiers devront remporter s’ils ne veulent pas se retrouver complètement dos au mur. Parce que bon, aller à Memphis à 0-2, disons que ce n’est pas du tout la bonne idée. La pression qui accompagne cette rencontre pourrait favoriser le retour de Mitchell, même si la santé du joueur doit rester la priorité. Au milieu de cette incertitude constante, le Jazz doit s’appuyer sur son collectif comme il a pu le faire en fin de saison régulière. Utah a probablement été perturbé par ce scénario un peu WTF lors du Game 1, maintenant l’objectif c’est de passer à autre chose le plus rapidement possible et se remettre la tête à l’endroit, peu importe ce qu’il se passe avec Mitchell.

Verra-t-on Donovan Mitchell sur le parquet du Jazz lors de la deuxième manche entre Utah et Memphis ? Difficile à dire à l’heure de ces lignes, mais la situation entourant Spida est loin d’être fluide et ça, ce n’est pas très bon quand on a des ambitions en Playoffs. Dossier à suivre de près dans les jours à venir.

Source texte : ESPN / The Salt Lake Tribune

Rudy Gobert, on the Donovan Mitchell situation: "It was a big surprise. But I try to stay out of all this — it's just gonna give me a headache. … When you wake up from a nap and find out your star player isn't going to play, it throws you off a little bit." — Eric Walden (@tribjazz) May 24, 2021