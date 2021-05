Le replay du live Suns – Lakers et Knicks – Hawks : on ne pouvait pas rêver mieux comme lancement de Playoffs

C’était le rendez-vous incontournable du week-end, à 21h30 hier soir. Un double-header 100% TrashTalk commenté en direct sur le canapé. Suns – Lakers pour commencer, puis Knicks – Hawks dans la lancée. Ceux qui ont vécu les deux matchs avec nous ne l’ont pas regretté. Sinon, le replay est disponible pour les autres. Allez, rattrapage !

C’est la tradition chaque année ! Lors du premier week-end des Playoffs, on se retrouve en famille ou entre amis sur le canapé pour lancer la postseason. Et quel meilleur programme qu’une double affiche avec Phoenix et Atlanta dans le casting, le tout en prime time chez nous en France ? Evidemment, on avait entouré la date en rouge foncé dans notre calendrier dès que le programme est tombé. Honneur aux Cactus d’abord, ce sont donc les Suns d’Alex qui lançaient le bal dans leur salle face aux champions en titre. Sans vous spoiler le résultat, on peut vous dire que la Talking Stick Resort Arena était bouillante en mode « Beat L.A. » et qu’il y a même eu un début de barfight pour faire monter la température de quelques degrés supplémentaires.

A peine le temps de descendre une bouteille d’eau cul-sec que nous étions repartis avec le main event du week-end. Ce n’est pas tous les jours que les Knicks reviennent en Playoffs avec l’avantage du terrain en prime. Mais en face, les Pious-Pious de Bastien avaient envie de le régaler pour son anniversaire. Est-ce que les Hawks ont rempli leur mission en s’imposant dans la fureur du Madison Square Garden ? On vous laisse vérifier tout ça par vous même avec le lien ci-dessous.

Une fois de plus, c’était un régal absolu de nous réunir tous ensemble devant un tel programme. Vous avez encore été des milliards à répondre présent sur le live et dans le chat pour que l’on passe une belle soirée entre potes. En attendant le prochain live, il reste donc le replay pour se souvenir à quel point on a passé une bonne soirée.