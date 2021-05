Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : le grand chelem de ce week-end n’était qu’un début

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Nos cernes pourront en témoigner, les Playoffs NBA on bien débuté ce week-end avec huit matchs de grosse intensité. On espère quand même que vous avez pu recharger un peu les batteries lors de la sieste de 7h30 du matin à 9h30 parce que c’est encore du lourd qui nous attend tout au long de la semaine avec un maximum de suspense et de gros tirs façon Khris Middleton ou Trae Young.

Dans la nuit du lundi 24 mai

Game 2 : Milwaukee Bucks – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Game 2 : Denver Nuggets – Portland Trail Blazers à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 25 mai

Game 2 : Brooklyn Nets – Boston Celtics à 1h30 (beIN 1)

Game 2 : Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 26 mai

Game 2 : Philadelphie Sixers – Washington Wizards à 1h (beIN 4)

Game 2 : Utah Jazz – Memphis Grizzlies à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 27 mai

Game 3 : Miami Heat – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 1)

Game 3 : Portland Trail Blazers – Denver Nuggets à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 28 mai

Game 3 : Atlanta Hawks – New York Knicks à 1h (beIN 1)

Game 3 : Boston Celtics – Brooklyn Nets à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 29 mai

Game 4 : Portland Trail Blazers – Denver Nuggets à 22h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 30 mai

Game 4 : Los Angeles Lakers – Phoenix Suns à 21h30 (beIN 1)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…