NBA Top 10 du jour : du contre, du contre et encore du contre, puis un game winner pour la route

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et même pendant les Playoffs, retrouvez votre Top 5 ou Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Anthony Davis n’a pas mis beaucoup de paniers et Devin Booker n’en a pas raté beaucoup mais c’est bien le premier qui vient contrer le second sur cette action.

#9 : Davis Bertans permet à Russell Westbrook d’obtenir une assist supplémentaire avec un dunk plein de rage mais ça n’a pas suffit à changer le momentum du match.

#8 : même avec une épaule en vrac et Kyle Kuzma sur le paletot, CP3 ne perd jamais son orientation.

#7 : Ja Morant pensait perdre Rudy Gobert en restant plus longtemps en l’air et puis il s’est souvenu que le Frenchie n’avait pas besoin de sauter pour le contrer. Try again.

#6 : la transition de la nuit est sans conteste à mettre au crédit de Devin Booker, avec un dunk tout en long pour essayer de grandir encore un peu. Il est encore tellement jeune qu’on se demande si sa croissance est bien terminée.

#5 : qui dit Playoffs dit défense, qui dit défense agressive dit aussi gros contres bien vénères. Cette fois c’est au tour de John Collins de déployer ses ailes pour renvoyer R.J. Barrett dans les bâches.

#4 : joli alley-oop entre KCP et AD. Si on avait pas vu le match on aurait presque pu croire que le monosourcil a fait un gros match. C’est aussi ça, la magie du Top 10.

#3 : Jojo Embiid rate son fadeaway mais Ben Simmons traînait dans la peinture et passe remettre le couvercle. Vraie complémentarité entre ces deux là.

#2 : R.J. Barrett s’est relevé des bâches pour mettre le feu au Madison Square Garden. Même pas besoin de briquet, il a allumé la mèche avec un gros poster comme on aime. New York Basketball et Playoffs Basketball dans la même phrase, c’est toujours un kiff.

#1 : Trae Young avait envie d’éteindre le volcan du MSG, c’est réussi.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !