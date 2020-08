NBA Top 10 du jour : Rudy Gobert seulement troisième avec son contre sur le Joker mais numéro 1 dans nos coeurs

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Il ne faudrait pas sous-estimer le Jazz dans cette série de Playoffs 6-3. L’écart de bilan n’est finalement pas aussi significatif et les Mormons ont égalisé à une manche partout grâce à la nouvelle soirée de gala de Spida. Mais personne n’a fait mieux que Rudy Gobert sur le plan de l’esthétique dans cette rencontre. Attention, la sensibilité des Serbes et des personnes les plus jeunes risque d’en prendre un coup sur cette action +18. Tout le monde annonçait un combat déséquilibré entre les deux pivots mais ce serait vite oublier que notre Tour Eiffel est double DPOY en titre et était présent au dernier All-Star Game. Message reçu 5 sur 5 par les plus têtes en l’air d’entre nous grâce à ce block qui résonne encore dans notre tête au réveil. On savait qu’il n’était pas aussi simple de s’inviter dans la peinture de Woudy, en voici un rappel. Alors désolé à Norman Powell et Jaylen Brown mais la vraie action de la nuit se trouve à la troisième place de ce Top 10. Parole de chauvin.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 19h pour vivre l’Acte I Scène 4 de ces Playoffs 2020. Ça va trop vite tout ça.