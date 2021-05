Récap de la nuit en NBA : des rebondissements et des petits nouveaux qui ont (presque) tous cartonné

Playoffs, jour 2. On espérait des scénarios aussi emballants que ceux de la veille et au moment de faire les comptes, on est loin d’être déçu. Cette nuit en NBA ? Phoenix qui domine tranquillement les Lakers, Philadelphie qui se fait peur contre Washington, Trae Young qui refroidit le Madison Square Garden mais aussi… Memphis qui s’offre le leader de la Ligue au courage. Allez, on attaque le récap.

Les matchs de la nuit

Sixers – Wizards : 125-118

Suns – Lakers : 99-90

Knicks – Hawks : 105-107

Jazz – Grizzlies : 109-112

Ce qu’il faut retenir

Sixers – Wizards : ce n’était pas le plus beau match de la soirée mais il aura permis de jauger un peu la différence de niveau entre Sixers et Wizards. Les premiers ont eu toutes les peines du monde à conclure le match alors que les seconds ne sont pas passés loin de l’upset. Le duo Tobias Harris-Joel Embiid a sauvé les meubles mais ils peuvent remercier Russell Westbrook d’avoir sorti un match moisi. Ceux qui misaient sur un sweep vont peut-être devoir revoir leurs pronos.

Suns – Lakers : le match que tout le monde attendait entre la belle surprise de la saison et le champion en titre. Appliqués et solidaires, les Suns ont parfaitement géré leur entrée en matière face à des Angelinos qui avaient tout simplement moins envie. LeBron James a été correct mais Anthony Davis – plutôt Anthony Dévisse – est passé à côté et il devra montrer un visage bien plus conquérant pour mener les siens à la victoire. Superbes débuts pour Devin Booker, nouveau recordman du nombre de points pour une première en Playoffs à Phoenix, mais un Chris Paul qui a pris un gros coup sur l’épaule… À suivre.

Knicks – Hawks : le Garden rempli pour un match de Playoffs, ça faisait longtemps et ça fait grave plaisir. Malheureusement sur le terrain, les choses ont été un peu moins glamours et c’est finalement Trae Young qui est venu climatiser la salle d’un magnifique floater. Point négatif pour New York, ils n’ont plus l’avantage du terrain. Point positif, une défaite de deux points avec un Julius Randle aussi dégueu, c’est plutôt prometteur pour la suite.

Jazz – Grizzlies : on n’avait pas gardé le meilleur match pour la fin mais peut-être le plus surprenant par contre. Déjà victorieux des Spurs et des Warriors cette semaine, les Grizzlies se sont aussi offerts le scalp du leader de la Ligue, le Jazz. Pour cela, ils ont pu compter sur un tandem Dillon Brooks-Ja Morant au point et une équipe d’Utah qui a sorti une prestation bien loin de son niveau sans Donovan Mitchell toujours absent. On n’arrête plus Memphis !

Quelques moments forts de la nuit

Ja is too smooth 💨 pic.twitter.com/WcS5rz7fKp — Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2021

Dillon Brooks is fired up 🗣 pic.twitter.com/IzKHWO4dte — Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2021

Gobert tried to sell this flop after fouling out 😭 @shaqtin pic.twitter.com/lJYxptNx3S — Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2021

“They’re still yelling now, I don’t care.” Talk that talk Trae 🗣 (via @ATLHawks)pic.twitter.com/BORIPtEirs — Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2021

Obi Toppin with authority❗️ @brhoops MSG is LIVE pic.twitter.com/Vn7NnmnqUb — Bleacher Report (@BleacherReport) May 23, 2021

Ayton was ready for the challenge 👀 pic.twitter.com/TESMuWLEc1 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 23, 2021

Le top pick en TTFL : Trae Young

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 1-0

Nets – Celtics : 1-0

Sixers – Wizards : 1-0

Knicks – Hawks : 0-1

Clippers – Mavericks : 0-1

Nuggets – Blazers : 0-1

Suns – Lakers : 1-0

Jazz – Grizzlies : 0-1

