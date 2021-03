Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Raptors qui commencent vraiment à perdre le Nord

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un Luka Doncic au top, Houston qui continue sa chute, un duel au couteau entre Sixers et Knicks, les débuts de Blake Griffin à Brooklyn mais aussi… Toronto qui n’arrive plus à rien.

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

Blake Griffin gets his first dunk since 2019 🔥 pic.twitter.com/9YSh3ztEg6

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2021