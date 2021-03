Les Rockets continuent de creuser : vingtième défaite de rang, et un money time à faire saigner les yeux

Houston recevait OKC ce soir au Toyota Center pour tenter de stopper sa série de défaites. Les Rockets pouvaient compter sur le trio Wall-Oladipo-Wood mais cela suffirait-il contre la jeunesse dorée du Thunder ? On regarde tout ça en détail.

Le boxscore maison c’est par ici.

Pour la deuxième fois d’affilé, Houston peut miser sur son trio majeur contre une équipe, sur le papier, largement dans ses cordes. Cerise sur le gâteau, Al Horford et Shai Gilgeous-Alexander sont out ce soir tout comme Darius Bazley. Malgré cet alignement des planètes, les Rockets sont encore passés à côté de leur basket pour encaisser une vingtième défaite consécutive ! Si le Thunder a mené pendant une bonne partie du match, les Texans restent à portée et ils vont avoir plusieurs ouvertures pour aller chercher ce résultat. A moins de trois minutes du terme, John Wall les fait enfin passer devant et on se dit qu’à l’expérience, Houston doit aller chercher la win, surtout qu’en face, la moyenne d’âge du cinq est de moins de 21 ans ! C’est à ce moment-là que notre Théo Maledon national sort de sa boîte pour inscrire deux paniers qui vont beaucoup compter. La fin de match est très brouillonne de part et d’autre. OKC gâche plusieurs possessions mais les hommes de Stephen Silas n’en profite même pas… John Wall ne met qu’un lancer sur deux avant de se prendre une giga bâche signée Luguentz Dort. Le pitbull, leader d’équipe ce soir, s’est encore montré à la hauteur et à une action près on aurait pu parler d’un block winner. Profitez-en c’est cadeau.

Avant ça, Victor Oladipo avait déjà plombé une contre-attaque avec un tir forcé en première intention malgré une main devant le visage. Poku met un lancer sur deux pour le Thunder ce qui laisse une ultime possession pour égaliser ou prendre le lead. On pourrait imaginer un ballon pour Wood vu que les autres se sont vautrés coup sur coup mais non, c’est Jean Mur qui va envoyer une briquasse deux mètres derrière la ligne. Pour un mec qui était à 1/6 de loin jusque-là, on se demande si les Rockets avaient vraiment envie de gagner. Beaucoup de courage pour les fans qui espèrent sans doute en finir avec cette agonie. Les prochains matchs sont loin d’être cadeaux mais le double déplacement du côté de Minnesota pourrait permettre d’en finir une fois pour toute avec cette descente aux enfers. Si même là ils n’y arrivent pas, alors attention, le record des Sixers n’est pas si loin… Si on se permet de parler deux minutes d’OKC à présent, on pourra mettre en lumière le beau boulot collectif en l’absence des cadres. Le banc a été précieux et surtout adroit alors que Mykhailiuk n’a pas mis bien longtemps à s’intégrer au noyau local. Une victoire à l’extérieur sans trois titulaires, on a vu pire pour finir la semaine.

Les Rockets ont encore perdu et c’est un refrain qu’on ne connaît que trop bien. Perdre contre une autre équipe en reconstruction amputée de plusieurs leaders, c’est quand même pas folichon tout ça. Prochaine opportunité, ce sera contre les Raptors dans deux jours.