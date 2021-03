Le pari spécial NBA Sunday : 330€ à gagner avec un Kyrie Irving en mode super complète face aux Wizards

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 21 mars, c’est un programme sympathique que nous offre la NBA avec pas moins de dix matchs au menu dont les trois premiers à 18, 19 et 20 heures (horaire de Châteauroux). Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

18h00 : Heat (1,62) – Pacers (2,35)

19h00 : Rockets (1,52) – Thunder (2,55)

20h00 : Nuggets (1,40) – Pelicans (3,00)

20h30 : Celtics (1,25) – Magic (3,90)

00h00 : Cavaliers (3,45) – Raptors (1,30)

00h00 : Nets(1,22) – Wizards (4,00)

00h00 : Pistons (2,20) – Bulls (1,65)

01h00 : Knicks (1,92) – Sixers (1,86)

03h00 : Blazers (2,10) – Mavericks (1,77)

03h00 : Suns (1,17) – Lakers (5,10)

Le pari qu’on sent bien

Kyrie Irving à minimum 25 points ET 5 rebonds ET 5 passes décisives contre les Wizards (2,25) : les Nets sont sur 8 victoires lors de leurs 10 derniers matchs mais ils viennent de perdre. Une défaite dans laquelle Irving a planté 43 points. Imaginer l’arrière des Nets débarquer bien motivé sur le parquet cette nuit n’a donc rien de fou. 25 points ? Il en met plus de 28 en moyenne et sur les 30 matchs auxquels l’ami Kyrie a participé, il a atteint la barre des 25 unités à 22 reprises. Probabilité forte donc. Pour ce qui est des rebonds et des passes décisives, on est autour de sa moyenne (4,8 pour les rebonds, 5,7 pour les passes). Il va nous falloir le plus de temps de jeu possible pour tonton Drew. Match serré bienvenu par conséquent. Les Wizards sont capables de proposer de la résistance et surtout, de la résistance dans le cadre d’un match à 250 points en cumulé dans le temps réglementaire. Le spot est bon, la cote est à 2,25. A Kyrie Irving de nous envoyer du lourd.

Le combiné à tenter

Les Raptors battent les Cavaliers et les Nuggets gagnent contre les Pelicans (1,82) : les raptors sont au complet et donc logiquement favoris face aux Cavs, d’autant plus qu’ils ont besoin de victoires pour rester dans la course au top 8 (sont 11èmes actuellement). La cote est à 1,30. Les Nuggets sont en forme et lancés dans une très grosse remontée au classement de l’Ouest. La cote est à 1,40.

Une petite folie pour finir ?

Nikola Vucevic à minimum 25 points ET 10 rebonds ET 3 passes décisives face aux Celtics (2,95) : 24,7 points, 11,8 rebonds et 3,9 passes décisives. Ce sont les moyennes de Niko Vucevic depuis le début de la saison. On est dans les clous donc. De plus, notons qu’il sort d’un match à 8/24 au tir. Notons également que la défense intérieure des Celtics n’est pas forcément leur point fort.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

