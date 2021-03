Preview de la soirée NBA : Blake Griffin va faire ses débuts avec les Nets, la Dream Team de Brooklyn est presque au complet

La March Madness bat toujours son plein alors que le deuxième tour commence dès aujourd’hui mais elle aura de la concurrence avec cette nouvelle soirée chargée en NBA. Dix rencontres seront au programme et profitez du soleil sans tarder parce qu’on se donne rendez-vous sur le canapé à partir de 18h pour un long marathon marqué par les grands débuts de Blake Griffin chez les Nets. Vous êtes prêts ? Partez !

Changement d’heure oblige, les Etats-Unis auront encore une heure de jetlag en moins par rapport à la France pendant une semaine. Alors on ne va pas se plaindre, surtout avec le beau calendrier que nous a prévu Adam Silver pour passer un bon dimanche.

18h : Heat – Pacers : ding, dong, il est 18h et le blues du dimanche soir n’a même pas encore eu le temps de se pointer qu’on est déjà devant la télé pour un remake du premier tour des Playoffs 2020 entre les Pacers et le Heat. On espère un peu plus de suspense cette fois-ci puisque la série s’était achevée sur un sweep en faveur des Floridiens. Malheureusement, T.J. Warren ne sera toujours pas présent pour nous délivrer un nouveau duel épique avec Jimmy Butler mais on compte bien sur Domantas Sabonis pour chambrer un peu sur l’absence de joueurs de Miami lors du dernier All-Star Game.

19h : Rockets – Thunder : un peu plus tard, cap à l’ouest pour savoir si les Rockets peuvent creuser encore plus profond dans leur tentative de rattraper les Wolves tout en bas du classement de la Ligue. Avec 19 défaites de suite malgré le récent retour de Christian Wood, Houston est bien lancé mais attention au Thunder qui arrivera encore au Toyota Center avec une infirmerie pleine à craquer (SGA, Théo Maledon, Al Horford ou Darius Bazley).

20h : Nuggets – Pelicans : une heure plus tard, on préfèrera donc zieuter vers Denver pour un duel face aux Pelicans qui nous promet une belle bataille dans la raquette. Zion Williamson et Nikola Jokic ont peut-être des cartes de fidélité à s’échanger dans les restaurants qu’ils visitent lorsqu’ils sont en déplacement tout au long de la saison, mais ils ne seront pas là pour se partager des tips sur la cuisson du bœuf bourguignon ce soir. Les Nuggets ont repris leur marche en avant et regarde en direction du podium alors que NOLA doit se bouger pour ne pas rater les Playoffs une fois de plus.

20h30 : Celtics – Magic : rien ne va plus pour les Celtes qui restent sur trois défaites consécutives et qui ont glissé jusqu’à la huitième place à l’Est. Face à eux, le Magic n’aura rien à perdre et tentera de capitaliser sur sa belle victoire contre les Nets (121-113) pour enchaîner. Toujours joueur d’Orlando jusqu’à preuve du contraire, Evan Fournier est revenu bien en forme et va encore vouloir se montrer face à des spécialistes de la défense tels que Marcus Smart et Jaylen Brown.

00h : Nets – Wizards : vous avez vu sa tête de premier de la classe en couverture de cet article, The Quake devrait enfin quitter le survêtement pour faire ses débuts dans la troisième franchise NBA de sa carrière ce soir. On ne sait pas encore combien de temps de jeu lui sera accordé, ni quel rôle compte lui donner Steve Nash mais le Canadien pourrait se laisser tenter par un small-ball avec Blake Griffin. En face, Washington continue les montagnes russes et essayera de scalper un autre favori au titre après la victoire face au Jazz. Mais Brooklyn se verrait bien gagner tranquillement ce match pour fondre sur la première place de la Conférence Est.

00h : Cavaliers – Raptors : soit vous êtes un fan hardcore, soit vous vous êtes trompé de chaîne. Mais il n’y a pas d’autre explication possible si on vous trouve dans le salon en train de regarder ce match somnifère à partir de minuit.

00h : Pistons – Bulls : vous êtes vraiment en train de vous faire un duplex en zappant entre Cleveland et Detroit ? C’est bien parce que Zach LaVine va nous sortir une orgie parce que sinon on se poserait de vraies questions.

1h : Knicks – Sixers : annoncé out au dernier moment hier soir, Ben Simmons a laissé toute la place à Tobias Harris de cartonner. Le vrai faux All-Star des Sixers va désormais se rendre à New York pour montrer qu’il peut briller au Madison Square Garden comme tous les grands franchise players de ce monde. Sans Jojo et avec un Boomer encore probablement au frigo, on s’attend à du grand Tobi en back-to-back. A NYC, toujours cette pénurie à la mène qui va permettre, on l’espère, à Frank Ntilikina de tirer son épingle du jeu.

3h : Suns – Lakers : on arrive à ce qui était censé être le clou du spectacle d’une soirée déjà bien chargée. Un bon gros duel entre le deuxième et le troisième à l’Ouest, qui devait nous permettre de tirer des enseignements avant les Playoffs. On formule tout ça au passé, puisqu’avec la blessure de LeBron James hier soir et l’absence d’Anthony Davis, on devrait finalement assister à un blowout pour permettre à Phoenix de recoller un peu plus au Jazz en tête du classement.

3h : Blazers – Mavericks : heureusement, on pourra quand même conclure cette nuit en beauté, avec le match retour de cette mini-série entre Portland et Dallas. Si les Mavericks ont peut-être quelques souvenirs à raconter à leurs adversaires, ils tenteront surtout de ne pas sortir du Top 8 en repartant de l’Oregon avec une victoire. Pour cela, il faudra évidemment un Luka Doncic des grands soirs, mais aussi une défense un peu plus réactive, notamment sur le backcourt Lillard-McCollum de nouveau réuni et auteur de 63 points vendredi soir. Si ces deux-là sont limités à 40 points, alors tout est possible pour Dallas !

Vous l’avez compris, on ne va pas s’ennuyer ce soir. Alors on anticipe le dîner car à partir de 18h il faudra être connecté pour ne rien rater de cette nouvelle nuit de basket. C’est pas tous les jours qu’on fête le retour de Blake Griffin sur les planches !