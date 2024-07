Entre deux matchs de basket et une heure avant le début de la compétition pour nos Bleus, on s’est une fois de plus laissé aller devant le rugby à 7. Et on a bien fait, car l’Équipe de France est qualifiée pour la finale. Quel sport ! Quelle France ! Quel début de week-end !

Tension maximale cette après-midi au Stade de France. La preuve ? Ce score de… 0-0 à la mi-temps, bienvenue pour ce match de Liguain entre Brest et Angers.

Mais les Français sont des coquins, et ils avaient décidé de nous faire transpirer aujourd’hui. Entrée d’Antoine Dupont, super, mais fautes de main à répétition et le pire qui arrive, un essai de Tristan Leyds pour les Sud-Af, la France est menée 5-0.

Le moment choisi par le coach pour faire entrer Varian Pasquet et Jordan Sepho… le tournant du match. Varian qui claque une ÉNORME accélération plein axe pour offrir un premier essai à Rebbadj, avant qu’une nouvelle percée de Varian ne débouche sur une coquetterie de Dupont et le doublé de Rayan – Lilian Thuram – Rebbadj. Doublé en demi les vrais savent, et c’est finalement Jordan Sepho qui mettra la cerise sur cette qualif en finale avec un espèce de tomar dont seuls les Jordan ont le secret.

#Paris2024 | 🏉 ON EST EN FINALE ! 🔥

🇫🇷 3e essai pour les Bleus qui valident leur billet pour la finale … les émotions, tout simplement ! 🥹 pic.twitter.com/D3ahw4flqD

Les Bleus sont en finale, à 20h tout à l’heure, vive le roudebi à Sète !