L’Equipe de France s’est fait peur mais a finalement réussie son entrée en lice dans ces Jeux olympiques de Paris 2024. Les Bleus se sont imposés 78 à 66 contre le Brésil grâce, notamment, à une défense étouffante en seconde période.

Les Français nous ont fait peur, encore, mais ont fini par s’imposer contre le Brésil ! La défense dans les deuxièmes et troisièmes quarts-temps ont sauvé l’équipe de Vincent Collet, mais l’attaque n’a toujours pas été au niveau. Les Bleus ont promis qu’ils seraient prêts pour l’entame de cette compétition, ça n’a pas été le cas, mais ça a suffit ; victoire 78 à 66 !

Le premier quart-temps est une angoisse, une sorte de mauvaise suite d’une préparation déjà médiocre. L’attaque patine, sans lame, est rasoir à en dormir, en un mot : barbant. Evan Fournier montre les muscles d’entrée avec les quatre premiers points des Bleus avant de déjà s’éteindre. Et même Victor Wembanyama ne sauve pas les apparences, à part un and-one difficile obtenu après deux rebonds offensifs, l’Alien n’est pas sorti de sa soucoupe. Le problème, c’est que la défense n’est pas meilleure et que Léo Meindl et Cristiano Felicio (oui, vous avez bien lu) s’amusent avec notre défense. Un simple pick-and-roll brésilien à des airs d’œuvre d’art au milieu de ce tableau morne. Après 12 minutes, les Auriverdes mènent 23 à 15.

Le point d’exclamation de cette bérézina : un énorme poster de Joao Cardoso sur Rudy Gobert !

Le deuxième quart-temps se résume en deux mots, Wemby et défense ! La star des San Antonio Spurs chauffe et inscrit 11 points dans la période. Tout y passe, un 3-point, des moves au poste, des dunks. Le seul système qui marche côté Vincent Collet vient du Chesnay-Rocquencourt. De l’autre côté du parquet l’entrée de Frank Ntilikina et la mise en route du secteur intérieur des Bleus se voit. La France grapille petit à petit et repasse devant à une minute de la pause sur un tir à 3-points d’Evan Fournier. 39-36, on respire un poil mieux, un poil seulement !

Victor Wembanyama à la pause :

14 points

5 rebonds

1 passe

Au retour du vestiaire, l’attaque y est restée, heureusement, la défense est de sortie. Rudy Gobert et Victor Wembanyama multiplient les crêpes pendant que Frank Ntilikina et Andrew Albicy jouent les pickpockets. Les Brésiliens n’inscrivent que neuf points en 12 minutes. Sur le plan offensif, c’est Nicolas Batum qui tient la barraque. Le capitaine est précieux et se démarque par son agressivité multipliant les passages sur la ligne des lancers-francs. L’écart grimpe à 11 points.

Mais cette dynamique rassurante ne dure pas et l’écart se réduit au début de dernier quart. Plus que quatre points d’avance à un peu moins de six minutes de la fin, la sueur coule dans la nuque des spectateurs du Stade Pierre Mauroy et l’ambiance s’apaise. Deux brindilles longue distance consécutives d’Isaïa Cordinier et de Frank Ntilikina redonnent de l’air à la France. La bateau tangue, mais ne coule pas, et ce grâce à son capitaine. Victoire finale 78 à 66.

Victor Wembanyama termine à 19 points, 9 rebonds, 4 interceptions et 3 contres, mais l’homme du match c’est bien Nicolas Batum (19 points, 5 rebonds et un super money-time). Batman a rempli sa mission.