JO Paris 2024 : Nicolas Batum déjà dans une forme olympique !

Malgré une victoire longue à être totalement validée, l’Équipe de France a assuré l’essentiel ce samedi face au Brésil. Excellent des deux côtés du terrain, Nicolas Batum a été omniprésent pour porter les Bleus.

Entre un virus et un bobo à l’œil en match, la préparation de Nicolas Batum n’avait pas été une partie de plaisir. Celui qui dispute son dernier tournoi avec l’Équipe de France a pu retrouver toutes ses sensations ce samedi face au Brésil. Après une entame compliquée pour nos Bleus, le capitaine courage a montré l’exemple pour sonner la révolte des siens. Batman s’est mis en défense sur Marcelo Huertas, coupant le maître à jouer brésilien de ses coéquipiers. Dans le sillage d’un Batum appliqué en défense, c’est tout le bloc France qui a monté d’un cran, asphyxiant des Brésiliens qui ne trouvaient plus l’accès au cercle et dont l’adresse de loin allait en baissant.

Souvent connu pour son rôle de couteau-suisse, Batum a cette fois joué les scoreurs pour les Bleus. Avec 19 points, il finit co-meilleur marqueur du match avec Victor Wembanyama. C’est notamment lui qui met véritablement un terme à tout suspense en fin de match avec deux tirs à 3-points de suite malgré une adresse irrégulière (33% sur le match à 3/9). Il aura inscrit 8 de ses 19 points dans le dernier quart. Le stade de Pierre Mauroy ne s’y trompait pas en scandant son nom, comme pour remercier Batman et sa bonne copie du jour.

La feuille de stats est bien propre : 19 points (6/13 au shoot), 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. Le capitaine des Bleus n’a pas raté son entrée pour son dernier tournoi sous le maillot tricolore. Il faudra confirmer cette bonne forme ce mardi face au Japon pour valider définitivement le billet pour les quarts de finale.