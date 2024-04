La NBA se porte très bien, merci pour elle. En effet, la ligue a annoncé avoir battu son record de matchs à guichets fermés cette saison, avec 791 rencontres “sold-out”.

La hype est au plus haut cette saison et cela ne devrait pas décroître avec des Playoffs à venir qui s’annoncent dantesques. C’est d’ailleurs la première fois de l’histoire qu’autant de rencontres n’ont laissé aucun siège laissé vacant. Le record est déjà explosé alors que chaque équipe dispose encore d’une petite dizaine de rencontres à jouer, avec une course à la postseason effrénée, surtout à l’Ouest, mais aussi un ensemble de mesures qui aident en ce sens.

Last night, the NBA broke its all-time single-season sellout record (791). pic.twitter.com/k8kw7Gj9cG

— NBA Communications (@NBAPR) April 4, 2024

Tout d’abord, possible qu’un certain OVNI nommé Victor Wembanyama pousse également les foules à se déplacer voir le phénomène de leurs propres yeux, lui qui faisait déjà tellement cliquer dans la grande ligue… avant même d’y mettre le moindre pied. Le play-in y est aussi pour quelque chose, étant donné que cela rajoute de l’enjeu pour certaines équipes en plus d’augmenter le nombre de matchs. Aussi, la NBA a démarré une sorte de “chasse” au load-management en privant de récompense individuelle les joueurs qui disputent moins de 65 matchs, ce qui fait que les Américains se déplacent plus souvent pour voir leur joueur favori à l’œuvre. Certains petits marchés sont également à leur avantage en 2023-24, les Timberwolves, le Thunder, le Magic ou encore les Pacers évoluent à un niveau au-delà des attentes de la présaison, et forcément, ça hype bien les locaux à aller soutenir leur équipe favorite. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour la ligue, dont l’attractivité est au max pendant cette saison régulière qui continue de battre son plein pour encore une dizaine de jours.