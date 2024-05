Ça n’est pas parce qu’on est en Playoffs que les bloopers ont disparus du paysage. Non, même si Andre Drummond et Jordan Poole sont en vacances. Cette semaine au menu ? On bouffe français, cocorico !

Les Pelicans n’ont pas battu une seule fois le Thunder, et on pense que c’est parce qu’ils n’en avaient pas envie. Parce que pour louper ça, il faut vraiment le faire exprès.

Les outfits de Jalen Williams font beaucoup marrer Shaq et Chuck, et forcément ça laisse le champ libre à leur grande imagination en matière de montages éclatés.

Rudy Gobert a eu le malheur de faire un pas de trop, forcément le Shaqtin ne l’a pas raté.

On termine avec le running gag du moment, à savoir Kenny qui rate une marche, parce que c’est tellement drôle, parce que c’est tellement eux, parce qu’ils ont tellement douze ans.