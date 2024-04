Rudy Fernandez prendra sa retraite à la fin de la saison

Bourreau de l’Équipe de France de basket à de nombreuses reprises mais surtout joueur espagnol d’un immense talent, Rudy Fernandez a annoncé cet après-midi qu’il prendrait sa retraite – à 39 ans – à l’issue de la saison en cours. C’est un monument européen de la balle orange qui va raccrocher les zapatillas.

Quelle carrière. Rudy Fernandez est un joueur que nous avons adoré détester à la rédaction de TrashTalk. Un joueur qui a contribué à porter l’Espagne au sommet du basketball européen et mondial. Un joueur au talent immense. Tout simplement, une légende. Il n’a que 17 ans (en 2003) lorsqu’il commence sa carrière professionnelle, à la Joventut Badalona. Commencent alors, tranquillement, plus de deux décennies de magie balle en main.

Le meneur né aux Baléares a passé la majorité de sa carrière au Real Madrid, sans doute l’équipe de sa vie. C’est sous la tunique de la Maison Blanche qu’il raccrochera les sneakers. La NBA ? Oui, il y a joué pendant 4 saisons, entre Portland et Denver, avec des statistiques plutôt correctes. Mais c’est bien dans la capitale d’Espagne qu’il va tout gagner sur le continent européen, et même participer à couver certains des plus grands joueurs de basket actuel, tel Luka Doncic. Les récompenses nationales et internationales en club sont multiples, faut bien quatre ou cinq cheminées pour les poser toutes :

Champion d’Espagne en 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2022

Vainqueur de la Coupe du Roi en 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 et 2024.

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Vainqueur de l’EuroCup en 2008

Vainqueur de l’EuroLeague en 2015, 2018, 2023

On vous passe les récompenses individuelles, qui vont du MVP des finales de Liga Endesa à une nomination dans la NBA All-Rookie 2nd Team en 2009. Car le deuxième axe de la carrière de Rudy Fernandez, c’est la Roja. Cette sélection d’Espagne, qui nous a tant fait souffrir depuis 20 ans, dont il est l’un des plus grands visages. Quatre fois champion d’Europe (souvent en éliminant la France dans le tournoi, avec un prime en 2022, victoire en finale contre les Bleus). Deux fois champion du monde, deux vice-champion Olympique. Est-ce qu’il participera à une ultime compétition internationale cet été ? Oui, c’est probable, d’autant plus que le record de participations au tournoi de basket masculin (5) est à portée de main.

Merci M. Fernandez, merci pour votre carrière (même à nos dépends) !

