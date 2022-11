Vainqueurs du dernier EuroBasket face à la France en finale (désolé du rappel), les Espagnols ont repris le top spot sur la scène européenne, trois ans après avoir remporté le Mondial en Chine. Et ce nouveau titre permet aujourd’hui à la Roja de prendre place au sommet du classement FIBA, devant la grande Team USA.

C’est tout simplement une première.

Depuis la mise en place du FIBA Ranking en 2010, qui pour rappel classe les équipes nationales selon leurs résultats en compétitions officielles (qualifications incluses) sur une période de huit ans, on avait pris l’habitude de voir les States au top. Mais ces derniers viennent donc de voir les Espagnols leur griller la priorité pour 1,1 point supplémentaire si l’on en croit la fédération internationale de basket.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Spain seize the #1 spot for the first time in FIBA Men’s World Ranking history! 👑 🇪🇸 📊 See the full rankings here, presented by @Nike:https://t.co/iPTz2JGlZ8 pic.twitter.com/yea77qbAgV — FIBA (@FIBA) November 18, 2022

Champions olympiques pour la quatrième fois d’affilée en 2021 (encore face à la France en finale…), les Ricains se demandent sans doute ce qu’ils ont fait pour perdre leur première place au classement FIBA. Et bah disons que le titre européen remporté en septembre dernier par l’Espagne a apporté un gros coup de boost à la Roja, surtout que dans le même temps Team USA n’a pas pu faire mieux qu’une troisième place à la FIBA AmeriCup. L’échec cuisant des States au Mondial 2019 (avec cette fois-ci la France dans le rôle de bourreau) n’a pas aidé non plus, d’autant plus que c’est la Roja – modèle de régularité et d’adaptation depuis des années – qui a terminé au sommet il y a trois ans en Chine. Sans aucun doute, tout ça va apporter une source de motivation supplémentaire pour les hommes de Steve Kerr en vue de la prochaine Coupe du Monde 2023.

Bilan de l’Espagne depuis 2014

2015 : médaille d’or à l’Euro

2016 : médaille de bronze aux Jeux Olympiques

2017 : médaille de bronze à l’Euro

2019 : médaille d’or au Mondial

2021 : quart de finale aux Jeux Olympiques

2022 : médaille d’or à l’Euro

Et les Bleus dans tout ça ? Ils doivent se contenter de la cinquième place derrière l’Argentine et l’Australie. Une médaille de bronze au Mondial 2019, une médaille d’argent aux JO de Tokyo, et une nouvelle médaille d’argent à l’EuroBasket 2022, le bilan est très solide mais l’Équipe de France aurait pu espérer mieux si elle avait réussi à conclure dans l’une de ces trois compétitions majeures. Parce qu’au final, si la régularité est importante pour bien se positionner dans le classement FIBA, ce sont bien les titres qui permettent de vraiment grimper vers les sommets.

Source texte : FIBA